La sindrome di Gengè

“Che relazione c’è tra le mie idee e il mio naso? Per me, nessuna. Io non penso col naso, né bado al mio naso, pensando. Ma gli altri? Gli altri che non possono vedere dentro di me le mie idee e vedono da fuori il mio naso?” così argomenta Vitangelo Moscarda nel celeberrimo “Uno, nessuno centomila” di Luigi Pirandello per poi proseguire, “Per gli altri le mie idee e il mio naso hanno tanta relazione, che se quelle, poniamo, fossero molto serie e questo per la sua forma molto buffo, si metterebbero a ridere”. Sarebbe stato altrettanto destabilizzante il romanzo del grande siciliano se il protagonista, invece di scoprire la pendenza del proprio naso, avesse notato di avere un orecchio più grande dell’altro o privo di un lobo? Oppure un neo sul collo o l’indice della mano destra leggermente ricurvo verso l’interno, o ancora un alluce prominente e disarmonico? Non credo, il naso è un elemento molto particolare, è apollineo e dionisiaco direbbe l’amico Nietzsche che ha riportato naso e olfatto in filosofia forse ascoltando la denuncia di Feuerbach il quale contestava ai maestri idealisti, in particolare a Hegel, che la loro filosofia mancava di un naso. Concordo con l’osservazione di Feuerbach specie se corroborata dal contributo nietzscheano, il naso è materialità fenomenica dall’elevato rilievo estetico ma è anche, forse soprattutto, sede dell’olfatto, lo strumento dionisiaco per definizione, intuitivo, animale, incontrollabile razionalmente e fondamentale per le nostre relazioni con il mondo e gli altri. Non è certo un caso se la prominenza del naso sia una caratteristica evolutiva della nostra specie unica fra tutti i primati.

L’interesse in letteratura nei confronti del naso non è certo circoscrivibile a Pirandello, come non ricordare, infatti, l’ippocampelofantocamaleonte del monologo di Cirano de Bergerac, o il surreale racconto di Gogol’ nel quale un qualunque 25 marzo il naso sparisce dalla faccia del maggiore Kovalèv per finire nel panino di Ivan Jakolèvic, o il ricatto etico collodiano per il malcapitato Pinocchio; ma anche la pittura ha immortalato nasi divenuti famosissimi, valga per tutti quello del duca di Urbino Federico da Montefeltro, per non parlare dell’aneddotica o delle espressioni divenute proverbiali: saltar la mosca al naso; ficcare il naso; non vedere oltre il proprio naso; a un palmo dal naso; a lume di naso; avere naso. Anche i più seri filosofi si sono occupati di tale appendice, come abbiamo già visto, ci basti aggiungere la notazione pascaliana che sostiene che se Cleopatra avesse avuto un naso diverso sarebbe mutata la storia del mondo. Luoghi comuni circa la connessione tra le dimensioni del naso e “la virtù meno apparente, tra tutte le virtù la più indecente”, per dirla con De André, risalgono all’epoca latina: “Noscitur ex naso quanta sit hasta viro”. Addirittura si narra di Leonardo e dei suoi giochi grafici sui nasi: “fra tutti i mostri che ritrasse Lionardo Vinci in Milano uno dei quali era bellissimo fanciullo co’l membro in fronte e senza naso […] e l’altro aveva in cima del naso il membro.” Per non parlare della fisiognomica che ha lungamente cercato di mettere in relazione le varie forme del naso con le diverse caratteristiche della personalità; lo stesso Freud individuò nel naso un chiaro simbolo fallico; in seguito il suo lavoro, sostenuto dall’amico Wilhelm Fliess, indusse i suoi seguaci a sottolinearne il duplice aspetto genitale, sia maschile che femminile. Ma non possiamo trascurare che il naso, come dicevo, è soprattutto la sede dell’olfatto.

È proprio l’olfatto che ci immette profondamente nel mondo, operando una sorta di costante interazione tra l’interno e l’esterno; non solo per tutta la vita il naso ci consente di respirare, e sappiamo bene quanto tale azione sia centrale per determinare il nostro ritmo esistenziale anche se non abbiamo praticato lo yoga ad alti livelli, ma ci consente di riconoscere i luoghi, le cose e le persone senza l’ausilio della vista. Ci basti sottolineare la qualità mnestica degli odori, sarà sufficiente avvertine uno particolare per tornare con la mente all’infanzia, a quel particolare dolce della nonna, o anche alla persona amata tanto tempo fa, o ancora al luogo del primo bacio, per non parlare delle zagare pirandelliane e gli esempi potrebbero proseguire all’infinito. La componente dionisiaca dell’odore è strettamente connessa proprio al fenomeno dell’innamoramento e dell’amore, sono convinto sia impossibile innamorarsi di una persona che emani un odore a noi sgradevole, forse nel caso in cui il fenomeno non fosse macroscopico tale effetto diverrebbe più difficile da evidenziare, forse in taluni casi il tutto si realizza a livello inconscio, comunque l’odore può allontanare o intrigare in maniera determinante. Oggi anche la scienza si occupa con interesse crescente del ruolo del vomeronasale in relazione ai feromoni. Solo una nota circa la centralità degli odori nel tempo, da quelli fetidi del medioevo all’abitudine seicentesca di annusare piante aromatiche fino a quello che ha condotto Corbin a parlare, per il nostro tempo, di “silenzio olfattivo”; non è marginale come chiave di lettura del mondo contemporaneo l’ossessione per i deodoranti e per tutti gli strumenti atti a neutralizzare l’animalità degli odori umani. Ma è tempo di tornare al naso di Vitangelo che, agli occhi accorti della moglie, lo trasforma in Gengè.

È mai possibile che il prendere coscienza di un dato tanto irrilevante quanto già noto anche alla moglie abbia potuto scatenare la rivoluzione esistenziale descritta da Pirandello? Siamo il nostro aspetto o altro? E quanto gli altri vedono di noi può falsare la loro interpretazione? E comunque, in quanto interpretazione, quanto è rilevante rispetto a ciò che sono? Ma se tutti mi hanno sempre vissuto diversamente da come mi sono vissuto, la mia esistenza non si tramuta in un dramma schizoide? Oggi che dilaga la chirurgia rinoplastica, non è forse perché molti non accettano la propria immagine, quella nella quale vorrebbero ri-conoscersi, quella determinata dai messaggi mass mediali? Con i dovuti distinguo per casi particolari, patologie, incidenti o simili, ovviamente. Non stiamo diventando tutti Gengè mentre recitiamo il ruolo degli “altri” nei confronti di noi stessi? Non è, di nuovo, un macroscopico fenomeno di schizofrenia collettiva? Com’è possibile riconoscersi di più in un modello convenzionale e omologato da un sistema, quindi non da me, fino a determinarmi intimamente ed esteriormente? Evidentemente l’intento pirandelliano non si muoveva nella direzione appena imboccata, la sua riflessione voleva sottolineare quanto la persona sia millificata fino alla dissoluzione non appena tenti di confermarsi in una statica definizione che è, inevitabilmente, una per ognuno, almeno centomila per chi osserva e, pertanto, inesistente. Resta il fatto che il nostro volto, e in prima istanza il naso, risultano essere un biglietto da visita, l’oggetto di quella prima percezione che il mondo ha di noi che orienta lo sviluppo di ogni relazione successiva, perché allora non metterci nelle migliori condizioni, sia offrendo il bello, secondo il canone di chi ci osserva, sia garantendomi una maggiore sicurezza in me stesso nell’incontrare l’altro? La chirurgia plastica ha successo proprio perché offre, previa adeguato compenso, un contributo doppio, sia estetico che psicologico. Non è possibile entrare nello specifico di ogni caso che ha richiesto un simile intervento, mi auguro sia palese all’avveduto lettore il senso dell’argomentare, quello che vorrei fosse chiaro è che “la sindrome di Gengè” è, in questo contesto, rovesciata. Mentre Vitangelo si scopre diverso da come si pensava e non riesce a riconoscersi in “chi” vedeva la moglie fino a non ri-conoscersi in nessuna rappresentazione, nemmeno nella propria; quella che chiamiamo “sindrome di Gengè” parte dal non accettarsi in quanto diverso da ciò che si vorrebbe o si crede opportuno dover essere: il pericolo diviene la disponibilità a una rinoplastica dell’io profondo, nell’identificazione clonale con modelli predeterminati, nell’abdicazione all’originalità, nella subalternità dell’interiore all’apparire. Torniamo al Cirano e ai commenti sul suo naso: “ho da servirmeli senz’alcuna riserva, ma non permetto affatto che un altro me li serva”.

