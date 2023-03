La scelta migliore

Qualche anno fa stavo attraversando un momento discretamente buio, talmente buio da non riconoscermi più. Avevo reazioni che non mi erano mai appartenute, pensieri che mai si erano presentati prima erano diventati ospiti abituali all’interno della mia mente.

Mi sentivo persa e, così, decisi di fare qualcosa per uscire dal vortice in cui ero precipitata.

È stato in quel momento che ho iniziato un percorso di psicoterapia che mi ha letteralmente cambiato la vita.

Devo ammetterlo: sono sempre stata un po’ scettica a riguardo. Non riuscivo a capire come si potesse intervenire così in profondità sulla psiche di una persona.

Non sapete quanto mi sono ricreduta: ogni seduta è stata un viaggio, difficile, turbolento e sconvolgente che ha saputo rimettere a posto ogni cosa.

È stata una delle esperienze più intense della mia vita e che consiglio a tutti, nessuno escluso.

Ecco perché mi sta particolarmente a cuore raccontare di Sensatamente, un’associazione savonese di psicologi, psicoterapeuti e consulenti che ha deciso di promuovere una “psicologia etica ed economicamente accessibile”.

I tre pilastri su cui si basa la mission di Sensatamente sono: facilitare, ridurre i tempi di attesa e i costi, promuovere, diffondere una conoscenza consapevole riguardo il mondo della salute mentale, prendersi cura, accogliere i bisogni di chi si affida ai servizi dei professionisti dell’associazione con un approccio onesto e competente.

I servizi offerti dall’associazione savonese sono sostegno psicologico e psicoterapia dove adulti, ragazzi e bambini ricevono la giusta e adeguata attenzione erogata in base alle esigenze di ognuno, anche attraverso sedute online; progetti e network territoriale dove la professionalità di Sensatamente incontra la società circostante e le sue istituzioni per offrire un servizio a tutto campo e incontri di gruppo, uno spazio di condivisione e di ascolto guidati dal terapeuta e dove l’aggregazione genera dinamiche positive per il singolo.

Contattando l’associazione Sensatamente attraverso il form presente sul sito sensatamente.com e seguendo il profilo instagram @associazione_sensatamente e facebook Sensata Mente potrete ottenere informazioni ed essere sempre aggiornati sulle attività dell’associazione.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli