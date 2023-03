La Regione e l’agenzia “In Liguria” a Discovery Italy con gli operatori turistici per valorizzare le eccellenze del territorio

Liguria. Fam trip, workshop e 16 postazioni: così la Liguria si presenta a Discover Italy. Il 30 e 31 marzo prossimi, a Sestri Levante, si terrà la settima edizione dell’evento dedicato all’incoming nazionale ed internazionale. Sono previsti oltre 160 buyer provenienti da tutto il mondo, in particolare da Europa, Americhe, Medio Oriente e Penisola Arabica e dall’Italia (per dare seguito alla crescita sempre più importante del turismo di prossimità). Regione Liguria, attraverso Agenzia “in Liguria”, per questa edizione ha acquisito 16 postazioni che saranno occupate da altrettanti venditori rappresentativi dell’offerta turistica della nostra regione.

Quest’anno, inoltre, Agenzia ha organizzato un educational di quattro giorni (dal 26 al 29 aprile) per una trentina di buyer internazionali: un “fam trip” per far conoscere il territorio, da ponente a levante, e toccare con mano l’offerta turistica della Liguria.

Al workshop di Sestri, poi, gli operatori liguri avranno l’occasione per incontrare gli oltre 160 buyer, provenienti da Olanda, Gran Bretagna, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania, Canada, Stati Uniti, Emirati Arabi, Polonia, Israele e Italia.

Mare, cultura e outdoor sono i tre filoni portanti della proposta turistica della nostra regione, che, se da un lato ha visto tornare e rafforzarsi la presenza di francesi, tedeschi, svizzeri, americani e danesi, dall’altra punta a nuovi mercati, con un occhio di riguardo al nord Europa.

“Discover Italy è più di una vetrina per la Liguria – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale, Alessandro Piana -, configurandosi come un vero e proprio punto di incontro tra domanda e offerta in cui sono rappresentati così tanti Paesi da tutto il mondo. Familiarizzare con nuove destinazioni del nostro territorio tramite “fam trip” è fondamentale e fa riscoprire i saperi e i sapori antichi, quindi tutta la filiera dell’agroalimentare, la costa con il suo pescato, l’entroterra con le tradizioni e con quei percorsi escursionistici che stiamo sempre più valorizzando. La nostra Regione, con la presenza rafforzata a Discover Italy grazie ad Agenzia in Liguria, punta infatti a bissare e, se possibile, sorpassare gli ottimi dati della scorsa stagione. Cresce anche la tendenza sulla destagionalizzazione, che fa leva su mete e offerte sempre più incuriosenti ed esclusive”.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di partecipare a Discover Italy perché è una fiera che sempre più sta crescendo e diventando importante per i nostri operatori – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori -. Siamo molto soddisfatti che, oramai da qualche anno, sia diventata “ligure” e che coinvolga il nostro territorio.

Vogliamo far conoscere ai buyer italiani e stranieri le proposte della Liguria, regione che vanta il maggior numero di spiagge e approdi che hanno ottenuto la Bandiera Blu: certificazione di mare pulito e di qualità dei servizi offerti. I turisti da noi trovano inoltre ciò che sempre più rende vincente una destinazione ovvero la possibilità di diversificare la vacanza, passando da costa ad entroterra: da bagni in calette nascoste alle escursioni, dal relax in spiagge attrezzatissime alle arrampicate, dalle località glamour delle riviere alle passeggiate a cavallo o in mountain bike.

Il tutto assaporando una cucina leggera in cui i prodotti del territorio la fanno da padrone”.

Discover Italy è un appuntamento che dal 1996 offre a seller e buyer la possibilità di incontrarsi durante una giornata di puro business e che dal 2017 ha preso casa a Sestri Levante, nell’ex Convento dell’Annunziata. Un vero e proprio zoom sull’incoming Italia nel quale i partecipanti potranno contare su un innovativo sistema di appuntamenti che, grazie a un sofisticato algoritmo, calcola il perfect match tra domanda e offerta. Uno strumento che ottimizza sia la qualità degli incontri sia il tempo da dedicare alla realizzazione della propria agenda.