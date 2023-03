La finale del Golden Trail World Series nel Golfo dell’Isola

Il Golfo dell’Isola, con i comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio saranno protagonisti de “Il Golfo dell’Isola Trail Race”, l’evento finale del Golden Trail World Series by Salomon, il più prestigioso circuito iridato di corsa sui sentieri d’alta quota.

“Si tratta di un’evento straordinario e la tappa finale nel comprensorio savonese accende i riflettori sul nostro bellissimo territorio che a ottobre 2023 sarà per quattro giorni al centro delle riprese TV di oltre 70 Paesi – afferma il consigliere regionale Roberto Arboscello -. Così le immagini dei fantastici scorci del golfo dell’isola raggiungeranno milioni di persone in tutti i paesi del mondo dando lustro a tutta la nostra regione”.

Il circuito toccherà nelle sue tappe diversi territori del calibro di Zegama-Aizkorri sui Pirenei (Spagna), Marathon du Mont-Blanc (Francia) e Sierre-Zinal (Svizzera), Dolomyths Run di Canazei, Pike’s Peak Ascent sulle Rocky Mountains del Colorado (USA) prima di approdare in Liguria per il gran finale “Il nostro territorio sarà quindi palcoscenico finale all’interno di calendario 2023 stellare” prosegue il consigliere regionale PD.

“Una grande emozione, soddisfazione e orgoglio – continua il consigliere regionale – che premia la visione e la coesione di istituzioni e territorio per raggiungere un obiettivo prestigioso. Esattamente 10 anni fa, nel 2013 da consigliere comunale di Bergeggi, prima di diventare sindaco e consigliere regionale, diedi forma, insieme a un paio di amici, alla prima edizione del Bergtrail. Una piccolo mattoncino, che a dieci anni di distanza ha portato quegli stessi sentieri ad ospitare qualcosa di impensabile, come la finale del più prestigioso circuito di trail al mondo”.

La gara avrà la durata complessiva di quattro giorni – da giovedì 19 a domenica 22 ottobre 2023 – e consisterà tanto per gli uomini quanto per le donne di un breve prologo d’apertura (una sorta di warm up competitivo) e della prova-clou da 25 chilometri circa e 1.200 metri di dislivello positivo.

“L’obiettivo è stato centrato grazie all’impegno delle quattro amministrazioni del Golfo dell’isola e di diversi referenti istituzionali – conclude Roberto Arboscello -. Il ringraziamento va all’impegno di Andrea Callera di Salomon e a Grégory Vollet, direttore del circuito, che hanno accolto con entusiasmo la candidatura e al Presidente Toti che, con gli assessori Ferro, Piana e Sartori, hanno compreso fin dal primo istante la grande opportunità che si stava presentando per il territorio, fornendo pieno sostegno di Regione Liguria”.