La diocesi celebra la Nostra Signora di Misericordia: bus e corse aggiuntive per la processione

Savona. Sabato 18 marzo la diocesi di Savona-Noli celebrerà l’anniversario dell’apparizione di Maria al beato Antonio Botta. Alle ore 7 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta partirà la tradizionale processione votiva, guidata dal vescovo Calogero Marino, partecipata dalle autorità civili e militari e quest’anno aperta dal crocifisso della Confraternita Sant’Ambrogio in Legino. Il corteo sacro si concluderà intorno alle ore 9:30 al Santuario Nostra Signora di Misericordia. A seguire sarà l’arcivescovo di Genova Marco Tasca a presiedere la santa messa solenne e tenere l’omelia sul sagrato (in caso di maltempo in basilica). In precedenza all’altezza della frazione San Bernardo in Valle il presule si unirà alla processione.

La festa patronale coinciderà con l’apertura dell’anno di celebrazioni per papa Pio VII, il quale nel 1815 incoronò l’effigie della Vergine in ringraziamento per la liberazione dalla prigionia nella città ligure per mano di Napoleone Bonaparte. Le altre liturgie saranno officiate alle 6, 7, 8, 11:30, 16 e 18. La cripta sarà aperta per l’omaggio alla statua mariana e saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni.

Inoltre dal 17 al 19 marzo il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina osserverà delle aperture straordinarie: venerdì sarà possibile visitare la cappella e gli Appartamenti di Pio VII, sabato anche il coro ligneo della Cattedrale, domenica la Sistina e le stanze papali, sempre domenica dopo le ore 11:30 e nel pomeriggio anche il coro e il Museo del Tesoro. Si potranno ammirare anche le mostre temporanee “Ho visto la Madonna!” e “La Cattedrale scomparsa”. Per informazioni si consiglia di telefonare al numero 3270281083 o visitare il sito web cattedralesavona.it.

E TPL Linea informa l’utenza che sabato 18 marzo, in occasione della festa patronale di Savona e della processione diretta al Santuario, il servizio di traporto pubblico locale sarà potenziato con bus e corse aggiuntive.

Ecco le modalità:

– in aggiunta alle normali corse della linea Savona – Santuario, TPL Linea metterà a disposizione altri 6 autobus urbani in partenza da p.zza Mameli;

– la fascia oraria di utilizzo degli autobus aggiuntivi andrà dalle ore 7.15 alle ore 18.30 circa. Gli orari di partenza delle singole corse saranno cadenzati a seconda del flusso dell’utenza e dell’orario di partenza della processione;

– nel tragitto di andata gli i bus in servizio effettueranno le stesse fermate della linea, da: p.zza Mameli, p.zza Saffi, Lavagnola e Santuario. Al ritorno in partenza dal Santuario, invece, transiteranno da Lavagnola, via Torino e p.zza Mameli;

– al fine di garantire un ottimale funzionamento del servizio, soprattutto in base agli orari di maggior affluenza, il personale di verifica e controllo dell’azienda di trasporto savonese sarà a disposizione per la gestione diretta sul territorio e per fornire le informazioni ai cittadini;

– per l’occasione, gli utenti eventualmente sprovvisti di titolo di viaggio potranno acquistare il biglietto dal personale di verifica prima di salire sugli autobus a prezzo NON maggiorato (solo per la linea Savona – Santuario).