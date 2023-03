La competizione ABB Robocup Tour fa tappa all’istituto Patetta di Cairo

Cairo Montenotte. Nella mattinata del 28 marzo, presso i laboratori della sede di via Allende, un gruppo di studenti delle classi 4H e 5H dell’Istituto cairese ha partecipato alla ABB Robocup Tour 2023, un contest ideato dal team Educational di ABB Robotics Italia con l’obiettivo di avvicinare e appassionare gli studenti alla robotica.

La Robocup è una competizione itinerante: il Team Educational di ABB Robotics Italia viaggia lungo il territorio italiano con un furgone equipaggiato di un robot collaborativo, il cobot GoFa™, per far visita alle scuole che hanno aderito all’iniziativa.

Gli studenti in gara, iscritti al corso tecnico elettrotecnico, elettronico e automazione dell’istituto, hanno potuto mettere in gioco le competenze acquisite in aula cimentandosi nella programmazione del cobot, hanno approfondito grazie ai tecnici di ABB le tematiche dell’Industria 4.0., argomento fondante del loro indirizzo di studi.

La competizione, inserita dal Ministero dell’Istruzione “Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022/2023”, ha coinvolto oltre mille studenti di 44 scuole dal Piemonte alla Sicilia: 6500 km percorsi in due mesi.

La tappa dell’Istituto Patetta è la sola prevista in Liguria.