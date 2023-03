Kung Fu, gli atleti finalesi lasciano di nuovo il segno al 26^ Trofeo Città di Ferno

La Scuola di Kung Fu Touei Chou, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., continua le sue competizioni con un successo dietro l’altro.

Sabato 11 marzo in occasione del 26° Trofeo Città di Ferno gli atleti finalesi hanno nuovamente lasciato il segno, distinguendosi soprattutto nelle categorie di combattimento:

– Angelica Olin ottiene un argento e un bronzo per il combattimento armato (duanbing);

– Jacopo baglietto, vince l’oro nel combattimento e l’argento per il duanbing;

– Giulio cecchini ottiene un oro nel combattimento e un bronzo nel combattimento con armi gommate.

Un ottimo risultato anche per Giorgia Amico che ottiene due argenti nel combattimento e un argento nelle forme a mani nude.

Un medagliere ricco di soddisfazioni per il Maestro Roberto Civallero, che guida la Scuola di Kung Fu Touei chou verso le finali nazionali che si terranno a giugno a Merate.