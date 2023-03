Juniores, Eccellenza. Il Finale vince il girone e vola ai playoff: battuto anche il Ceriale

Finale Ligure. Oggi al Felice Borel i ragazzi di Pietro Saccone si giocavano una partita importante per la loro stagione. Una vittoria contro il Ceriale significava il definitivo primo posto del Girone A del campionato Juniores Eccellenza. E così è stato: il Finale regola i biancoblù per 2 a 0 e si accende la festa in campo. Tralasciando il risultato a tavolino assegnato alla Cairese per la sfida a Cairo Montenotte, che tuttavia era stata una vittoria sul campo, i giallorossoblù non perdono dal 17 dicembre 2022 in occasione della trasferta genovese contro il Campomorone. Insomma, un filotto di risultati utili consecutivi decisivo per il raggiungimento della posizione più alta per affrontare i playoff, già ai nastri di partenza sabato prossimo.

Sarà quindi Rivasamba vs Finale la semifinale d’andata, una sfida interessante per osservare più da vicino giovani calciatori che potrebbero rappresentare un futuro importante per le rispettive società. I savonesi sono arrivati fino in fondo e non vogliono mollare proprio adesso: il loro sogno continua.

Le formazioni:

Finale: Mondino, Paniate, Castrofilippo, Gagliano, Marangi, Costantino, Talka, Shpuza, Stagnaro, Pesce, Nazarenko.

A disposizione: Cervia, Trevisano, Insirello, Cafarotti, Bertorello, Bruni, Oliveri, De Leo.

Allenatore: Saccone.

Ceriale: Manti, Vescovi, Sardo, Vannozzi, Monterosso, Benerecetti, De Lorenzo, Cigliutti, El Asri, Loberto, Zingaro

A disposizione: Gallea, Andreis, Maurizio, Riolfo, Velasquez, Ceka, Giordano

Allenatore: Bortolini.