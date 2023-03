Juniores, Ceriale. Bortolini e Fazio soddisfatti della propria annata: “Raggiunti gli obiettivi richiesti”

Finale Ligure. Sabato scorso si è chiusa la regular season del campionato di Juniores d’Eccellenza 2022/2023. Una sorta di passaggio di consegne all’ultima giornata, con il Finale di Pietro Saccone che conclude al primo posto battendo il Ceriale di Michele Bortolini, lo scorso anno capolista e semifinalista dei playoff. Assieme al suo vice, Federico Fazio, il tecnico biancoblù ha valutato positivamente la stagione appena conclusa: “Ci era stato richiesto di far crescere il gruppo e salvare la squadra. Così è stato e ne siamo molto contenti, nonostante avessimo meritato qualche punto in più”.

Tra i due c’è un bel rapporto e lo si nota sia a microfoni spenti sia quando invece sono aperti. “Federico è stato molto bravo in più di una occasione – spiega Bortolini -. Ha sempre usato le parole giuste per placare i miei eccessi, poi che sia preparato tecnicamente non lo scopro di certo adesso. Il suo appoggio morale è stato fondamentale e abbiamo creato praticamente una coppia di fatto, sentendoci tutti i giorni e scambiandoci varie opinioni”.

Fazio è lusingato: “Devo ringraziarlo perché mi ha insegnato tantissime cose, dandomi una fiducia che mi ha fatto sentire davvero apprezzato”.

I complimenti al Finale arrivano da parte di entrambi: “Sono un gruppo con grosse potenzialità alla quale va il nostro in bocca al lupo. Lo scorso anno hanno raccolto meno di quanto meritato e ora si sono rifatti con gli interessi. Speriamo riescano a vendicarci dall’anno scorso e che arrivino fino in fondo, per poi poter essere noi a tornare a quel livello“.