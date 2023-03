Istituto Falcone di Loano, il corso Sistema Moda a Rimini incontra lo stile come creazione e innovazione

Loano. Sono tornati ieri da una visita di quattro giorni a Rimini gli studenti del corso Sistema Moda.

Sono state giornate molto intense in cui i ragazzi hanno svolto attività di PCTO in collaborazione con Assoform Emilia Romagna, incontrando esperti del settore come Aldo Ciavatta, imprenditore e re dello stone washed.

Non sono mancate le visite in aziende come Gilmar, attiva nella produzione dei noti marchi Iceberg, Ice Play, Paolo Pecora, Vivetta, al polo riminese dell’università di Bologna dove è stato presentato il corso di laurea “culture e pratica della moda” e all’Accademia delle Belle Arti (LABA) che attiva, tra gli altri, corsi di Graphic Design, Design indirizzo Moda e Fotografia.

A Rimini non poteva mancare anche la visita al Museo Fellini dove gli studenti hanno visionato filmati rari, racconti multimediali, oggetti di scena e costumi utilizzati nei film del famoso regista ed infine il diario in cui Fellini per trent’anni ha dato forma e colore ai suoi sogni attraverso disegni.

Il progetto, molto ambizioso, ha condotto gli studenti in un percorso orientativo a tutto tondo nel mondo della moda affrontando non solo l’aspetto più propriamente creativo e innovativo ma anche esplorando l’aspetto tecnologico e di marketing.