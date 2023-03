Infortunio sul lavoro ad Altare, operaio ferito ad una mano

Altare. E’ stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona un operaio di 59 anni rimasto ferito nella giornata di oggi a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto ad Altare.

L’episodio si è verificato poco prima delle 13.00 in località Isola del Pero.

Stando alle prime informazioni, il 59enne avrebbe subito un trauma ad una mano mentre stava lavorando all’interno di un sito produttivo nell’area industriale della filiera del vetro altarese. Durante le operazioni di taglio e decoro del vetro sarebbe avvenuto il ferimento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari l’uomo è stato trasferito presso il nosocomio savonese. Secondo quanto riferito, nel complesso le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Restano da appurare le cause esatte dell’incidente, se errore umano oppure un difetto del macchinario per un problema tecnico o altro ancora: sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.