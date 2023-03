Infermieri esclusi dalle indennità per i pronto soccorso: “La Regione batta un colpo”

Savona. “La Regione Liguria conferma l’operazione straordinaria per l’aumento a 100 euro l’ora per i medici dipendenti dei pronto soccorso (118 compresi). Come sempre il personale di comparto viene messo in secondo piano. A quando l’intesa sull’indennità che verrà corrisposta al personale infermieristico e a tutti gli altri profili professionali operanti nei Pronto soccorso e ai colleghi del 118?”.

E’ la presa di posizione del sindacato Nursind Savona, con riferimento al contratto collettivo di categoria che prevede per le forme e cifre dell’indennità una erogazione stabilita tramite un accordo tra Regione e sindacati.

“Il nuovo contratto è stato siglato il 2 novembre scorso, ma quando verrà adeguamento il tariffario per chi lavora in prima linea sul fronte del Pronto soccorso? Tra le prime regioni il Piemonte si è adeguata a questa specifica disposizione contrattuale, con effetto in busta paga già da aprile 2023 e noi?”.

“Quando verrà data la giusta l’attenzione verso la realtà del Pronto soccorso e ai colleghi che lavorano sul territorio?” prosegue la sigla sindacale degli infermieri savonesi.

“Questa indennità deve essere corrisposta al personale dipendente di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato stabilmente o temporaneamente, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, parziale e pieno, Pronto soccorso, nonché alle strutture di pronto soccorso ostetrico-ginecologico e pediatrico e alle attività assimilabili a Pronto soccorso nei setting sede di DEA”.

“Restiamo in attesa di un incontro, siamo a marzo e della indennità non vi è traccia. I lavoratori sono stanchi di aspettare i tempi della politica e sono stanchi di non essere rispettati dalla politica” conclude il sindacato.