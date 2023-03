Incontro positivo tra Regione, Confartigianato, Cna e Ance: obiettivo comune garantire risposte efficaci a esigenze imprese

Liguria. Un incontro positivo e costruttivo del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore alla Formazione Marco Scajola con i rappresentanti di Cna Genova, Barbara Banchero, Confartigianato Liguria, Luca Costi, e Ance Liguria, Michele Parodi, per fare il punto sul tema della formazione professionale in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Alla luce degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, della nuova programmazione dei fondi europei, delle grandi opere che verranno realizzate in Liguria, l’obiettivo ribadito dalla Regione è quello di continuare a elaborare modelli di formazione professionale aderenti alle esigenze delle aziende, impedendo quindi che la formazione possa costituire un freno alla crescita dei posti di lavoro e quindi allo sviluppo del territorio.

È quindi emerso l’impegno comune per “proseguire il confronto e garantire risposte ancora più efficaci e puntuali alle esigenze delle imprese”. Dal canto loro, i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno riconosciuto il lavoro svolto dalla Regione “nel legare in modo indissolubile la realizzazione di corsi di formazione professionale alla garanzia di occupazione, impegnandosi ad una ricognizione puntuale dei fabbisogni delle piccole e medie imprese nei diversi settori e anche ad una serie di azioni di sensibilizzazione sul territorio, rivolti soprattutto ai giovani in cerca di lavoro”.