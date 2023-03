Incidente in via Nazionale Piemonte a Carcare: auto finisce in una cunetta e si ribalta

Carcare. Auto finisce in una cunetta e si ribalta. È successo in via Nazionale Piemonte, intorno alle 12 di questa mattina.

Per fortuna l’uomo che era alla guida del veicolo, una Mini Cooper di colore blu, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso e il mezzo è stato portato via dal carroattrezzi.

L’incidente è avvenuto poco dopo il velobox, che in quel momento non era attivo. Sul tratto il limite di velocità è di 50 km/h.

Da una prima ricostruzione pare che l’auto si stesse dirigendo verso Carcare, quando il guidatore ha perso il controllo finendo nella cunetta a bordo strada, qui ha centrato un cartello e si è cappottato appoggiandosi poi sulla ringhiera di un’abitazione.