Incendio boschivo a Murialdo: presidio notturno

Murialdo. E’ ormai sotto controllo l’incendio boschivo divampato nel tardo pomeriggio nel territorio comunale di Murialdo, in Val Bormida, che ha interessato la località Piano.

L’allarme è scattato a seguito del denso fumo apparso nella zona boschiva, facendo scattare l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari Aib, che hanno operato fino a tarda serata nelle operazioni di spegnimento. Il rogo è stato prima circoscritto e in seguito domato, tuttavia, per precauzione e per possibili nuovi focolai, è stato disposto un presidio notturno per monitorare la situazione.

Le operazioni di bonifica della superficie boschiva saranno completate domani, così come una volta superata l’emergenza si potranno accertare le cause esatte che hanno provocato l’incendio.

Fortunatamente il fronte di fuoco si è sviluppato lontano dalle abitazioni più vicine e non si sono registrate criticità a persone o cose, anche se le fiamme hanno destato comunque allarme tra gli abitanti della borgata. Provvidenziale la rapida azione di vigili del fuoco e volontari che ha consentito di fermare una ulteriore estensione del rogo.