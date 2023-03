In Liguria assunti 963 infermieri, ma restano “scoperte” Asl1 e Asl2: in arrivo un nuovo concorso

Liguria. Il maxi concorso bandito da Alisa nel 2021 ha consentito al sistema sanitario regionale di rinforzarsi con l’assunzione di 963 infermieri, al netto del personale già in forza con contratti a tempo determinato e stabilizzato nel frattempo. Un “rinforzo” che, purtroppo, non ha interessato Asl1 e Asl2, per le quali sarà necessario bandire un nuovo concorso unificato. A fornire i dati è stato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola rispondendo a un’interrogazione in aula del consigliere Davide Natale del Pd.

Come ha chiarito l’assessore, i posti a bando erano 700 per tutte le aziende ospedaliere liguri, che in seguito hanno comunicato ulteriori fabbisogni per 593 unità di personale. Dall’approvazione della graduatoria, avvenuta l’8 settembre 2022, sono 1.136 gli infermieri assunti o in corso di assunzione (rispetto ai 1.293 chiesti da Asl e ospedali), di cui 173 già operativi in precedenza nelle singole strutture.

Il saldo positivo è dunque di 963 professionisti, mentre le graduatorie presentano ancora un residuo di 511 unità, di cui 141 nell’area di Genova e 370 su Tigullio e Spezzino. Esaurito invece il bacino del Ponente. “L’esiguità del numero di candidati che hanno optato per essere inseriti nella graduatoria dell’area ottimale del Ponente (Asl 1 e Asl 2) ha impedito la copertura di tutti i posti a bando – ha precisato Gratarola nella risposta scritta fornita a Natale -. Proprio per questo motivo Regione e Alisa hanno dato mandato alle due aziende affinché provvedano a emettere un nuovo bando di concorso unificato esclusivamente per Asl 1 e Asl 2, in modo da mettere in atto tutte le misure possibili per soddisfare i fabbisogni di personale infermieristico”.

In particolare, il “netto” è di 187 infermieri per la Asl 3, 217 per il San Martino, 85 per il Galliera, 81 per il Gaslini, 2 per l’Evangelico, 52 per l’Asl 1, 134 per l’Asl 2, 88 per l’Asl 4, 117 per l’Asl 5.

Per quanto riguarda invece il Levante (Asl 4 e Asl 5), “lo scorrimento della graduatoria – ha continuato l’assessore – è sospeso in attesa della conclusione della procedura di mobilità bandita da Asl 5 e riservata a personale dipendente della Asl 4, finalizzato a facilitare il trasferimento di personale infermieristico residente nello Spezzino. A conclusione di questa procedura, proposta e caldeggiata da entrambe le aziende, sarà possibile continuare il normale utilizzo della graduatoria in essere”.

Il consigliere Natale aveva chiesto di sapere anche il numero del personale a tempo determinato che cesserà nei prossimi mesi e che non verrà riconfermato. “Non è al momento possibile conoscerlo – ha risposto Gratarola -. Comunque, sarà gestito come fabbisogno ulteriore e pertanto a richiesta delle aziende saranno inviati i relativi nominativi”.