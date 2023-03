In Italia torna l’ora legale: lancette avanti un’ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo

Liguria. Un’ora di sonno in meno, ma un’ora di luce naturale in più, almeno fino al 29 ottobre. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo lancette avanti un’ora per il ritorno dell’ora legale.

Da domenica, quindi, la luce alla sera durerà di più. Ed è proprio per sfruttare maggiormente la luce che nel passato venne istituita l’ora legale. Secondo alcuni studi il risparmio economico per l’Italia dovuto ai minori consumi di energia (circa 400 milioni di kwh) è di circa 66 milioni di euro.

Alle 2 del mattino di domenica, le lancette dovranno fare un giro completo. Una pratica, questa, che riguarda principalmente gli orologi analogici mentre computer, smartphone, sveglie digitali o smartwatch si aggiornano automaticamente ormai da tempo.

Anche a causa della crisi energetica dell’ultimo periodo, c’è chi chiede di abbandonare definitivamente l’ora solare e di adottare l’ora legale per l’intero anno. Si colloca proprio in quest’ottica la direttiva dell’Unione Europea del 2019, che lascia ampia discrezionalità ai Paesi del nostro continente. Francia, Germania e i paesi del Nord, aveva votato sì alla abolizione dell’ora legale. L’Italia no. Ad ogni modo, a oggi, nulla è cambiato in tema di fusi orari.

Per quanto riguarda l’effetto mini jet lag, uno dei rischi per la quotidianità delle persone, il consiglio, per quanto banale, è di andare a dormire un’ora prima del solito provando a staccare gli occhi da smartphone o altri dispositivi elettronici che indichino l’orario.