Impresa Amatori Savona: vittoria contro Patti e salvezza matematica ottenuta

Vado Ligure. Nella inconsueta cornice del Pallone Geodetico di Vado Ligure va in scena la ventiduesima giornata del Girone Sud di Serie A2 femminile; a sfidarsi Amatori Savona ed Alma Patti, due squadre che occupano posizioni differenti in classifica: le padrone di casa stabilmente nel “gruppone centrale” tra rischio play-out e sogno play-off, le siciliane al secondo posto dietro ad Empoli e in cerca del miglior piazzamento possibile per i play-off.

Prima del match, si segnala la presenza dell’assessore dello sport di Savona Francesco Rossello che ha istituzionalizzato lo scambio di doni tra le due società, legate dalla antica storia di Adelasia, personaggio storico nativa savonese e pattese di adozione dopo il matrimonio con il gran conte normanno di Sicilia Ruggero I d’Altavilla.

La partita. Si parte subito forte al Geodetico, Savona piazza la tripla che inaugura il match con Paleari, Patti risponde subito con i tre punti di Miccio e Savestrini mette il terzo canestro da dietro l’arco in pochi secondi. Poi un paio di amnesie difensive savonesi portano al primo vantaggio siciliano, ma le biancorosse sono brave a riordinare le idee e a continuare a macinare gioco anche contro la difesa a zona comandata da coach Mara Buzzanca. Con un serratissimo testa a testa finisce il primo quarto in parità assoluta (18-18).

Primi minuti del secondo quarto dominati dalle difese attente da parte di entrambe le squadre; a rompere l’equilibrio ci pensa Zanetti ma il colpo del sorpasso Patti lo piazza con un paio di penetrazioni delle sue esterne e con il pick and roll con Pilabere coinvolta. Botteghi rincara la dose e le ospiti provano a scappare sul 31-22 a 5 minuti dall’intervallo. Dopo il time-out chiamato da coach Dagliano l’Amatori ritrova energie ed idee e va a segno con Paleari, alla quale risponde Miccio con la tripla del +9: un paio di errori sotto canestro di Patti e l’arresto e tiro di Zanetti permettono a Savona di andare all’intervallo sotto di 5 punti (31-36).

Il secondo tempo della partita lo apre Pobozy con il canestro dalla media, la risposta delle isolane è immediata con Botteghi che si fa trovare pronta da tre punti; da questo momento Savona stringe ancora di più le maglie in difesa ed attacca con concretezza: le ospiti segnano con il contagocce e così l’APS le riaggancia e le supera con le triple di Vivalda e Picasso. Mentre si iscrive a referto anche Poletti, Sarni mette un tiro libero si va al terzo riposo sul 47-49.

Ultimi dieci minuti che iniziano nel segno di Botteghi per Patti, che prova a legittimare in vantaggio, ma da questo momento in poi la giovanissima Gaia Vivalda si carica la squadra sulle spalle e mette una serie di canestri in striscia intervallati soltanto da una tripla di Miccio che riportano avanti Savona anche sul +5 grazie alla tripla di Paleari. Pilabere e Verona ridanno ossigeno alle siciliane che vanno sul -2 ma la squadra di casa, sostenuta dal foltissimo pubblico del Pallone, va ancora a segno con Paleari (6 punti in fila per lei) e si porta sul +6 a un minuto e quaranta dal termine della gara. In uscita dal time-out di coach Buzzanca Patti accorcia fino al -2 grazie alla pressione altissima e al canestro di Moretti, ma Savona è brava a scappare dalla morsa difensiva avversaria e va a realizzare due liberi con Sansalone dopo il fallo della stessa Moretti. Ad una manciata di secondi dalla fine, la tripla di Patti non trova il bersaglio. Risultato finale: Amatori Savona 71 Patti 68.

Oltre alla importante vittoria contro un avversario così quotato e il momentaneo sesto posto in classifica, l’Amatori Savona può esultare anche per la salvezza ottenuta con quattro giornate di anticipo. Il commento di coach Roberto Dagliano al termine della partita: “Partita molto intensa, siamo stati bravi a pareggiare la loro energia e a reggere fisicamente nonostante Patti sia una squadra più fisica di noi. Vittoria tutta delle ragazze, alle quali vanno fatti i complimenti per l’impegno che mettono sempre in allenamento e in partita. Contento per le buone scelte prese nel finale della partita”.

Il tabellino:

Azimut Wealth Management Amatori Savona – Alma Basket Patti 71-68

Parziali: 18-18 (18-18), 31-36 (13-18), 47-49 (16-13), 71-68 (24-19)

Azimut Wealth Management Amatori Savona: Ceccardi 4, Vivalda 12, Salvestrini 8, Poletti 3, Lo Re ne, Sansalone 1, Picasso 6, Paleari 16, Leonardini ne, Pobozy 8, Zanetti 13. All Dagliano, Ass Cacace e Faranna.

Alma Basket Patti: De Giovanni 7, Botteghi 15, Moretti 7, Pilabere 11, Miccio 15, Verona 8, Bardarè, Sciammetta, Sarni 5. All Buzzanca.

Arbitri: Chiarugi e Mariotti.