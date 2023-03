Immobiliare, Becchi (Fiaip): “In provincia di Savona aumentano le imprenditrici che lavorano nel settore”

Savona. Formazione e assistenza mirata per la creazione di nuove imprese nel settore immobiliare e per la crescita di quelle esistenti. Il settore immobiliare si veste di “rosa”. In provincia di Savona le agenzie gestite da donne rappresentano il 45 % del totale. Le donne hanno un’innata capacità di ascolto che si traduce in un maggior livello di empatia aspetto che nel concreto porta a chiudere positivamente le trattative.

“Negli ultimi anni – conferma Fabio Becchi, presidente provinciale di Fiaip – abbiamo assistito ad un’interessante crescita della componente femminile, nel mio direttivo le donne rappresentano la maggioranza, con me lavorano Valentina Rebella, Marilù Ravina, Stefania Zunino, Federica Saba, Irene Marazzo e Laura Tiloca, tutte loro hanno maturato molti anni di esperienza nel settore. Quello immobiliare è un comparto che ha buoni margini di sviluppo”.

“Le donne hanno una naturale propensione al dialogo, per questa ragione, il nostro sindacato ha deciso di investire sull’imprenditoria femminile. Molte colleghe hanno iniziato ad occupare posizioni di rilievo. Sia a livello nazionale che provinciale poi il nostro sindacato pone grande attenzione allo sviluppo di questo comparto. Riteniamo che sia un’azione fondamentale, vista l’alta percentuale di presenza femminile nelle agenzie del nostro territorio”.

“In un momento in cui il settore si sta riorganizzando, così come le agenzie e le imprese immobiliari il nostro obiettivo è quello di creare nuove opportunità di business a supporto di chi vuole fare impresa ed avvalersi di strumenti innovativi. Fiaip desidera essere un punto di riferimento per tutte le imprenditrici che vogliono innovare le proprie attività nella direzione delle agenzie multidisciplinari o che intendono iniziare un nuovo percorso imprenditoriale professionale”, conclude.