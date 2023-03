Immigrazione, Ciangherotti (Fi) sta con Piantedosi: “Ha ragione. Non bisogna mettere in pericolo la vita dei figli”

Albenga. “Il ministro Piantedosi ha ragione: non bisogna mettere in pericolo la vita dei figli”, ad affermarlo, sul tema immigrazione che sta nuovamente tenendo banco in questi giorni, complice la strage avvenuta a Crotone, è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

“Prima che il ministro dell’Interno affermasse che ‘La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli’, avevo sentito lo stesso concetto durante la discussione avvenuta in un bar di Albenga dove stavo facendo colazione. Devo dire, in tutta sincerità, che sono d’accordo con questo pensiero, non riesco a immaginare di poter mettere i miei figli su un ‘carcassa del mare’ con la speranza di un futuro migliore”, ha proseguito il consigliere ingauno commentando le parole del ministro.

“Certo, non conosco la disperazione di chi fugge dal proprio paese, non riesco a comprendere la logica di pagare migliaia di dollari o euro a trafficanti di uomini, ma ho ben chiaro l’amore che ho per i miei figli e la consapevolezza dei pericoli enormi che potrebbero correre se ammassati in un barchino in partenza per una lunga traversata”.

“Forse il ministro poteva articolare meglio il suo pensiero, ma certo va sottolineato il suo lavoro che, in pochi mesi, ha portato alla salvezza di quasi 30mila migranti. Questo è un fatto, le altre sono polemiche strumentali che la nuova segretaria del PD sta facendo per marcare, vergognosamente, il territorio. Dove era la Schlein quando una tragedia simile era capitata a Lampedusa sotto il governo guidato dall’allora segretario PD Renzi?”, ha concluso Ciangherotti.