Il ricercatore cairese Occhipinti vince il premio per il dispositivo medico più innovativo

Cairo Montenotte. Un altro importante premio per il ricercatore cairese Sergio Occhipinti, che a Roma ha ricevuto il Life Science Excellence Awards, il più autorevole riconoscimento per progetti di eccellenza, prodotti innovativi e scienziati che si sono distinti nell’ultimo anno nel mondo medico scientifico. Il valbormidese l’ha ottenuto per il dispositivo medico più innovativo, presentando il suo progetto che prevede la realizzazione di un test di screening per il tumore alla prostata a basso costo ed eseguibile durante una normale visita urologica.

Occhipinti ci sta lavorando con la sua start-up (NIB biotec), di cui è CEO e co-fondatore, dal 2018. Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, alla fine del 2022 è stato costruito il prototipo ed è partito un nuovo studio per testare il dispositivo sui pazienti. Prima è stato effettuato all’ospedale Molinette di Torino, ora a quello di Orbassano.

“Un premio davvero inaspettato – commenta il cairese – La cosa che ci ha colpito di più è che siamo stati praticamente l’unica start-up a ricevere questo riconoscimento, in mezzo a nomi altisonanti come Pfizer, Roche, Astrazeneca”.

Sedici le categorie previste da Popular Science, rivista trimestrale statunitense che da 150 anni si occupa di divulgazione scientifica e tecnologica e ogni anno premia, in vari Paesi, progetti nel settore della salute, del farmaco e programmi di informazione per pazienti. Per ogni categoria vengono selezionati i 10 migliori progetti e, come detto, il test della start-up di Occhipinti ha vinto per il dispositivo medico più innovativo.

Ma non è stato l’unico riconoscimento, ad ottobre dello scorso anno, infatti, NIB biotec si è aggiudicata anche il premio della divisione salute dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia EIT Health nell’ambito del programma Wild Card 2022, che punta a sostenere i migliori progetti per affrontare le sfide nello screening del tumore alla prostata. La start-up ha così ricevuto 1,5 milioni di euro, oltre a tutoraggio, coaching e alla possibilità di accedere ad una vasta rete di investitori e innovatori in tutta Europa.

“Grazie a questi fondi europei, entro maggio 2025 dovremo procedere con la produzione industriale del dispositivo e alla validazione clinica – spiega Occhipinti – Il trial sarà eseguito in 3-4 centri in Italia, in questo modo potremo avere il marchio dell’UE e vendere poi il dispositivo”.

Per lo sviluppo di questo strumento, la squadra di Occhipinti aveva ricevuto anche nel 2021 il finanziamento da Fondazione Umberto Veronesi, vincendo insieme ad altri 132 colleghi il bando “Post-doctoral fellowship”.

Un dispositivo particolarmente utile, in quanto attualmente non esiste uno screening come per il tumore mammario o al colon che possa identificare con certezza il cancro alla prostata. La malattia è la più comune tra gli uomini, sotto i 50 anni è molto rara, ma avanzando con l’età viene diagnosticato mediamente ad un uomo su 8.

“La misurazione dell’antigene prostatico specifico (PSA) nel sangue è al momento l’esame cardine per valutare la salute della prostata, ma recentemente si è capito che, da solo, non è affidabile per stabilire la presenza di un tumore – dichiara Occhipinti – I benefici, in termini di sopravvivenza, sono minimi se rapportati ai costi elevati a livello economico e sociale. Nei casi più gravi, infatti, la soluzione è solitamente l’asportazione dell’organo che rende il paziente impotente e incontinente con tutte i disagi anche psicologici che ne conseguono”.

“La ragione – continua il ricercatore – sta nel fatto che un aumento del PSA nel sangue può essere dovuto alla presenza di un tumore, così come di altre patologie alla prostata, come un ingrossamento, ma anche ad una intensa attività fisica. Più del 70% degli uomini che si sottopone ad una biopsia della prostata per un esame del PSA sospetto non ha un tumore. Di contro, un valore di PSA considerato ‘normale’ non dà la certezza di assenza di malattia, lasciando al paziente degli importanti strascichi a livello psicologico”.

Da qui nasce l’idea di sviluppare un test che permetta di individuare in maniera più efficiente la presenza e lo stato di avanzamento del tumore alla prostata. “Abbiamo testato un migliaio di pazienti e abbiamo riscontrato che nelle urine degli uomini malati sono presenti delle molecole che vengono prodotte in modo diverso rispetto a quelle di una prostata sana. Abbiamo cercato così di sviluppare un test che possa individuarle”.

Tra le prerogative dello studio, quella di produrre un dispositivo a basso costo che, oltre ad essere rapido, possa essere utilizzato da tutti i medici, dalle grandi strutture agli ambulatori. “L’obiettivo – spiega Occhipinti – è di semplificare il percorso diagnostico nella fase preliminare in modo da identificare chi deve essere sottoposto ad esami più approfonditi e chi no, oltre a diminuire il numero di passaggi in ospedale dei pazienti. Ovviamente il tutto a costi contenuti per la sanità” conclude.