Il questore di Savona incontra le associazioni dei gestori di locali pubblici

Savona. Questa mattina si è tenuto un incontro fra il Questore di Savona ed i presidenti di Confcommercio, F.I.P.E. e S.I.L.B. della provincia di Savona.

Nell’occasione, i vertici provinciali delle associazioni di categoria rappresentative dei locali pubblici, hanno apprezzato il potenziamento dei servizi di prevenzione messi in atto per contrastare i fenomeni di mala movida e criminalità predatoria sia nel capoluogo che in riviera.

Durante l’incontro, cui ha partecipato anche il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono state evidenziate le ben note criticità del territorio ed in particolare del capoluogo, che potranno essere affrontate con la necessaria collaborazione fra gestori e forze dell’ordine.

A questo proposito sono stati pianificati “incontri di sicurezza”, momenti formativi e di condivisione fra Polizia di Stato e rappresentanti di categoria, con il coinvolgimento del Prefetto e del sindaco di Savona.