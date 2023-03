Il primo caso giudiziario di omofobia, assolto l’ex consigliere Giovanni De Paoli

Liguria. Assolto perché il fatto non costituisce reato: questa la sentenza pronunciata oggi dal tribunale di Genova sul caso che ha visto come imputato l’ex consigliere regionale della Lega Giovanni De Paoli, denunciato nel 2016 dopo la bufera in Regione Liguria per la frase incriminata: “Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno…”.

Il giudice Filippo Pisaturo, dopo l’ultima udienza, aveva fissato la discussione alla data odierna, in seguito la sentenza di primo grado sul procedimento penale in corso: assoluzione, quindi, per l’ex consigliere leghista nel primo caso giudiziaria di omofobia approdato nella aule di giustizia.

“Non conoscendo le motivazioni di questa prima sentenza, al momento preferiamo non pronunciarci in merito. Aspettiamo 90 giorni per poterci appellare anche perché davanti al fatto che la frase incriminata con l’accusa di diffamazione e con l’aggravante di incitamento all’odio razziale verso gli omosessuali dal pubblico ministero che oggi ha chiesto quattro mesi di reclusione per De Paoli, essendo che diversi testimoni hanno confermato di aver sentito De Paoli pronunciarsi in quel modo, onestamente ci lascia perplessi” commenta la denunciante Aleksandra Matikj, presidente del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”.

“Noi continueremo la nostra battaglia: ricordo un caso simile quando personalmente nel 2012 raccolsi oltre mille firme in una settimana per le dimissioni del consigliere di Albenga Mauro Aicardi che per la frase “Forni per i Migranti” il quale fu successivamente condannato dalle autorità giudiziarie di Savona ad otto mesi di reclusione dopo patteggiamento”.

“Siamo amareggiati che in un Paese come l’Italia sembra si possano lasciare impunite le frasi come quelle dove migliaia di Persone, soltanto perché Gay assistono anche quotidianamente, nelle scuole, sui posti di lavoro, nella società alle esternazioni simili ma una frase del genere da un Consigliere regionale è inaccettabile. Per ora, appunto, preferiamo non esprimerci al momento. Aspettiamo le motivazioni del giudice anche per vedere se nel caso esistesse in Italia una Legge a difesa chi vittima di omobilesbotransfobia, la sentenza sarebbe stata oggi diversa”, conclude la Matikj.

De Paoli è stato denunciato anche dall’Associazione AGedO, Associazione Genitori di Omosessuali” e dall’Avv. Michele Potè, componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torino.