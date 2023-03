Il passaggio della Milano-Sanremo, la festa patronale a Savona, la festa del papà: tanti eventi questo weekend nel savonese

Savonese. Sono tanti gli eventi in programma questo fine settimana di marzo. Per citarne alcuni, ci sarà il passaggio della Milano-Sanremo, la festa patronale di Savona con la tradizionale processione fino al Santuario, ma ancora la festa del papà con un’iniziativa ad hoc organizzata dal parco natura Asinolla. Previsti anche mostre, spettacoli, incontri con autori e il circo. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme gli appuntamenti che ci attendono.

IL PASSAGGIO DELLA MILANO-SANREMO

Sabato grande attesa per il tradizionale passaggio della Milano-Sanremo sulle strade savonesi. Quest’anno la nota corsa ciclistica giunge alla 114esima edizione. La gara ciclistica partirà da Abbiategrasso, in provincia di Milano, e arriverà a Sanremo, intorno alle ore 17.10 circa, con passaggio nella provincia di Savona dalle 14,22 circa, nel Comune di Varazze, e alle ore 15.56 circa nel Comune di Andora. A partecipare 175 corridori che percorreranno le strade dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora.

A SAVONA LA TRADIZIONALE FESTA PATRONALE CON LA PROCESSIONE FINO AL SANTUARIO

Sabato 18 marzo un appuntamento tradizionale a Savona. In occasione della festa patronale torna la Processione Votiva dal Duomo fino alla piazza del Santuario. La partenza è alle 7 da piazza del Duomo; alle 9.30 Santa Messa pontificale presieduta da Marco Tasca, arcivescovo di Genova. La processione sarà aperta dal vescovo di Savona, Calogero Marino, e dal sindaco Marco Russo. Sono attese migliaia di persone.

COLORI E PROFUMI CON LA MOSTRA MERCATO “SAVONA IN FIORE”

Savona, questo fine settimana, inoltre sarà abbellita da ‘Savona In Fiore’, mostra mercato dedicata ai fiori e alle piante che si estende lungo corso Italia e via Manzoni, recentemente pedonalizzata. Sarà un tripudio di colori e profumi, che faranno avvicinare alla primavera. Gli espositori metteranno in mostra piante e fiori, composizioni floreali ed essenze oltre a creazioni e accessori artigianali dedicati al mondo vegetale, mentre bambini e famiglie potranno approfittare dei laboratori didattici.

FESTA DEL PAPA’ CON GLI APPUNTAMENTI DEL PARCO ASINOLLA

Questa domenica si terrà la Festa del Papà. In occasione, il parco natura Asinolla di Pietra Ligure ha organizzato una giornata ad hoc. Con lo slogan “Tienimi per mano papà – I love my dad” ci sarà una nuova edizione di ‘Cavalli in spiaggia’, previsto dalle 11 alle 16. Nel pomeriggio spazio inoltre al laboratorio per la festa del papà e un saluto agli amici asinelli presenti nella struttura. Tutti i dettagli qui.

DUE SPETTACOLI AL TEATRO AMBRA DI ALBENGA

Ad Albenga appuntamento con il teatro. Prosegue infatti con successo “AlbengAteatro2023”, la rassegna organizzata dalla Teatro Ingaunia, con il contributo del Comune di Albenga. Dopo i primi cinque appuntamenti il cartellone del teatro albenganese prosegue il prossimo fine settimana con due appuntamenti assolutamente da non perdere. Sabato 18 marzo, la compagnia teatrale Masaniello propone “O’ Scarfalietto” di Eduardo Scarpetta, il giorno dopo, domenica 19 marzo, sarà Franco Fasano con “Io Amo… così ogni tanto mi oriento” ad accompagnare il pubblico dell’Ambra in un avvolgente percorso di musica e ricordi del notissimo autore e cantante alassino, ma albenganese di nascita. Qui i dettagli.

L’INCONTRO CON GINO RAPA… IN CANTINA PER PARLARE DEI SUOI LIBRI

Sabato 18 marzo ad Albenga ci sarà anche l’incontro con lo scrittore e attivista Gino Rapa che incontrerà amici e lettori per parlare della lingua italiana e di tanti vocaboli che utilizziamo ogni giorno senza quasi conoscerne l’origine. Insolito è il luogo dove è fissato l’appuntamento: un cantina del centro storico, in via Archivolto del Teatro 9. “E’ la mia cantina – precisa Gino Rapa -, quindi giocherò davvero in casa. Quando Laura, della libreria Quarta di copertina di via Enrico d’Aste, mi ha fatto questa proposta ho accettato con entusiasmo: portare i miei libri ‘Testa di Rapa’ e ‘Cime di Rapa’ (edizioni Delfino Moro) nella cantina che solitamente apro soltanto per gli amici mi fa molto piacere”.

A SAVONA IL CIRCO CON ACROBAZIE SPERICOLATE

Per gli amanti del circo sabato e domenica a Savona ci sarà “No Limits”, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo che arriva nella città della Torretta dopo i successi riscossi a Milano, Brescia, Bologna, Arezzo e Lucca. In questi spettacoli ci saranno uomini che volano spingendosi al limite, spericolati acrobati e impavidi equilibristi, grandi illusioni, la “ruota della morte” di Crazy Wilson, vincitrice del clown d’oro al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, e le moto freestyle volanti sotto il tendone del circo.

GRANDE SPAZIO ALL’ARTE A SAVONA

Questo fine settimana accontenterà anche gli amanti dell’arte. A Savona è possibile vedere la mostra “Ho visto la Madonna!”, con circa 400 raffigurazioni mariane realizzate dalla seconda metà del 1500 ai giorni nostri. Si tratta di un’esposizione che unisce tradizione e contemporaneità tra il Museo della Ceramica e gli appartamenti di Pio VII.

Al Priamar ci sarà invece la mostra “Archeoplastica”. Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare sul problema dell’inquinamento della plastica e promuovere un utilizzo più consapevole e responsabile di questo materiale. La mostra espone una serie di reperti di plastica spiaggiati, raccolti e selezionati in un excursus lungo 50 anni, secondo un progetto espositivo che punta alla riflessione e consapevolezza del problema e stimolare un atteggiamento virtuoso soprattutto per la plastica usa e getta.

Ancora, da sabato 18 marzo lo spazio espositivo della Curia Vescovile ospiterà la mostra “La Cattedrale scomparsa”, che illustra la ricostruzione ipotetica della Cattedrale Nostra Signora del Priamar sulla base di documenti del XVI secolo e diverse ricerche storiche e archeologiche.

TREKKING PANORAMICO AD ANDORA

Chi volesse fare una bella passeggiata, sabato ne è prevista una ad Andora. Si tratta di un trekking molto panoramico, organizzato dal Comune di Andora che inizierà a Colla Micheri e raggiungerà la Torre Saracena. Dopo aver visitato il paese, si prenderà il sentiero che parte dalla piazzetta di Colla Micheri e arriva alla Torre Saracena; all’andata si seguirà il sentiero a destra, quello più battuto, al ritorno invece si proseguirà sulla segnavia. Si visiterà un monumento in ricordo di Thor Heyerdahl, biologo, specializzato in antropologia delle isole del Pacifico conosciuto per essere l’archeologo che volle dimostrare la fattibilità di viaggi transoceanici da parte dei popoli antichi. I dettagli qui.

A LOANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CUORE DI LUPO”

Sabato si terrà anche la presentazione di “Cuore di lupo” di Raffaella Verga. L’incontro presso il Mondadori Bookstore di Loano. Il libro racconta una storia che mette in scena la vera natura dell’uomo, capace tanto di grandi cose quanto delle azioni più aberranti. Homo homini lupus, anche quando il lupo c’è davvero ed è proprio lui a dover temere il peggio, ignaro risolutore di un’intricata vicenda dall’amaro sapore tutto umano.

A VARAZZE IL MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 19 marzo nel rione San Nazario di Varazze, lo storico e caratteristico “caruggio” interno che parte da piazza XXIV Maggio e attraversa tutto il quartiere, e poi proseguendo l’intera “Città delle Donne”, si animerà e vestirà a festa da mattino a sera con tantissime bancarelle, che espongono la loro merce multicolore. Qui sarà possibile trovare occasioni interessanti sia per gli amanti delle cose fatte a mano che quelle vintage. Qui i dettagli.

MUSICA A FINALBORGO CON GAUDIERI E BISEGNA

Concludiamo con la musica, sabato ci sarà il decimo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Nel pomeriggio, presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, ospiti due musicisti abruzzesi – Carmine Gaudieri al violino e Simonetta Bisegna al pianoforte -, che saranno i protagonisti di un concerto intitolato “Dal Barocco al Romanticismo”.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.