Il musical Grease, il Mercato Riviera delle Palme, il raduno di auto d’epoca e tanto altro: un weekend di inizio aprile ricco di eventi

Savonese. Divertimento, raduni, presentazioni di libri, appuntamenti musicali e teatrali. Questo weekend che inaugura il mese di aprile si presenta ricco di attività per tutti i gusti. Scopriamole insieme.

AL TEATRO MORETTI DIVERTIMENTO CON IL MUSICAL “GREASE”

Un musical che ha cambiato il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Al cinema-teatro Guido Moretti di Pietra Ligure domenica 2 aprile appuntamento con “Grease“. Una magia coloratissima e luminosa, una festa da condividere senza riuscire a restare fermi sulle poltrone, scatenandosi a ballare. Un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, e a un’epoca – gli anni ’50 – che ancora oggi rappresenta il simbolo di un mondo spensierato.

AL CENTRO POLIFUNZIONALE LE OFFICINE SI FESTEGGIANO 11 ANNI

Lo spirito festoso non mancherà anche a Savona. Sabato 1° aprile il Centro Le Officine di Savona festeggia il suo 11esimo compleanno. Sarà l’occasione per divertirsi con sorprese e un pomeriggio “indietro nel tempo” con il ludobus “Giocosamente” di ProgettoCittà Coop Onlus. Previsti giochi in legno, giochi popolari e giochi di una volta. Non mancheranno anche danze e musica in collaborazione con ASD Semplicemente Danza. Durante il pomeriggio ci saranno anche uova in omaggio per tutti i bambini che parteciperanno ai giochi del Ludobus e balli di gruppo.

A CAIRO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA SCELTA DI LEA. LA RIBELLIONE DI UNA DONNA DELLA ‘NDRANGHETA”

In vista del prossimo anniversario della Liberazione, il coordinamento Donne ANPI della Provincia di Savona, Libera Savona e la Sezione Soci Coop Liguria di Cairo presentano il libro “La scelta di Lea. La ribellione di una donna alla ‘ndrangheta” della giornalista Marika Demaria. L’appuntamento è previsto sabato 1° aprile, alle 16, nella biblioteca civica ‘F.C. Rossi’ di Cairo Montenotte. Il libro approfondisce la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia cresciuta in una famiglia ‘ndranghetista, che pagò con la vita la scelta di collaborare con i magistrati. A dialogare con l’autrice sarà Luca Losio di Libera Savona. L’incontro è a ingresso libero.

AL TEATRO AMBRA LO SHOW “NON CI FACCIAMO RICONOSCERE”

Al Teatro Ambra di Albenga un altro spettacolo da non perdere. Domenica 2 aprile è il momento di “Non ci facciamo riconoscere”, di Marco Falaguasta e Alessandro Mancini. “Falaguasta non porta sul palco dell’Ambra solo uno spettacolo straordinario – dichiara Mario Mesiano, attore e direttore artistico –, ma anche la sua indiscutibile bravura, consolidata da una carriera che lo ha visto protagonista non solo a teatro ma anche in numerose fiction, serie televisive e film per il cinema”. Lo spettacolo parla di una generazione che ha vissuto gli anni di piombo, gli anni della legge sul divorzio, sull’aborto, gli anni del sequestro Moro, ma anche del boom economico, dell’Italia campione del Mondo in Spagna.

“POMERIGGI MUSICALI” A FINALE: LE NOTE DI GIOVANI MUSICISTI LOCALI

Sabato 1° aprile penultimo appuntamento con i ‘Pomeriggi Musicali’ a Finale Ligure, rassegna realizzata con il sostegno dell’assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Presso l’Auditorium di Finalborgo una giornata dedicata ai giovani musicisti locali: il finalese Giacomo Amico, trombettista di recente laureato presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo eseguirà, accompagnato da Clara Dutto al pianoforte, un recital solistico intitolato “Melodie dal mondo”: un viaggio sotto forma di concerto e un concerto sotto forma di viaggio, le sonorità più varie accomunate da uno strumento: la tromba. Qui i dettagli.

MERCATO RIVIERA DELLE PALME

A pochi chilometri dal levante savonese, a Cogoleto, fa tappa l’atteso Mercato Riviera delle Palme. Domenica 2 aprile la passeggiata a mare sarà percorsa dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta. Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

LA BELLEZZA DELLE AUTO D’EPOCA CON IL “RADINO CITTA’ DI LOANO”

Per gli appassionati di auto d’epoca, domenica 2 aprile ci sarà il secondo “Raduno Città di Loano” di auto ventennali e oltre. La manifestazione, patrocinata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata dalla Croce Rossa di Loano e dalla Caffetteria Gavioli di via Aurelia 173 con la collaborazione del club “Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga”. L’apertura del raduno sarà presso il parcheggio di via Manzoni, sarà alle 11 che inizierà il giro che terminerà alle 12 con l’arrivo in passeggiata. Durante la manifestazione verranno premiate: l’auto giunta da più lontano, quella più vecchia, l’equipaggio più giovane e l’equipaggio più vecchio.

AL GASSMAN DI BORGIO VEREZZI LA DICHIRAZIONE D’AMORE PER IL TEATRO DI GIOVANNI MONGIANO

A pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata Mondiale del Teatro (27 marzo), torna sul palco del Gassman il “TeatroLieve” di Giovanni Mongiano, che con la 127esima replica del suo “NO! Pirandello NO!” porta a Borgio Verezzi, “Paese del Teatro”, un’appassionata dichiarazione d’amore per il teatro stesso. Appuntamento il 1° aprile. Lo spettacolo, attraverso l’istrionica interpretazione di Mongiano, racconta l’esilarante e tragicomica storia di Matteo Sinagra, il più grande capocomico in circolazione (almeno così lui dice…) all’ombra di un mito del teatro del ‘900. La vita di palcoscenico, dura e spietata, romantica solo agli occhi degli estranei e in realtà piena di grotteschi imprevisti, di speranze sempre deluse e di umiliazioni cocenti, rappresenta un mondo difficile ma dal quale il protagonista non riesce a separarsi.

AD ALASSIO IL FESTIVAL DEDICATO ALLA CUCINA DEI FIORI

Questo weekend, e fino a lunedì 3 aprile, ad Alassio si terrà il Festival dedicato alla cucina dei fiori. Con l’arrivo della primavera appuntamenti, eventi e percorsi dedicati ai piaceri del palato firmati Liguria, Piemonte e Lombardia. In occasione Alassio rinasce di sapori e profumi. Cultori del cibo, del trekking, della vela e del buon vino saranno accolti per 4 giorni tra degustazioni, cene stellate, brunch di primavera e passeggiate inedite nei sentieri. Qui i dettagli.

AL PARCO ASINOLLA DIVERTIMENTO NELLA NATURA E CON GLI ANIMALI

Sabato e domenica ci attende un altro weekend ricco di emozioni ed esperienze al parco Asinolla di Pietra Ligure. Si potranno fare passeggiate con gli asinelli nei sentieri dell’entroterra ligure, percorsi di slow trekking, cavalcare sulla spiaggia e tanto altro. Saranno occasioni divertenti sia per i più piccini che per gli adulti. Qui il programma completo.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.