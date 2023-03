Il consigliere Vaccarezza incontra i sindaci di Urbe, Sassello e Stella: al centro peste suina, elezioni e infrastrutture

Sassello/Urbe/Stella. Il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza ha fatto un mini tour dell’entroterra savonese.

La prima tappa, la Valle Orba con la visita al Sindaco di Urbe Fabrizio Antoci. Diversi gli argomenti sul tavolo, in primis la manutenzione e tutela strade, ma il focus centrale è quello sulla peste suina.

La nomina del nuovo commissario, che Regione Liguria incontrerà la prossima settimana, apre nuovi spiragli ed è guardata con molta fiducia, affinché inizi una nuova gestione che rispetti le reali esigenze del territorio e consenta all’economia, già fiaccata da situazioni pregresse, di poter riprendere a pieno ritmo senza subire ulteriori contraccolpi.

Seconda tappa della mattinata, Sassello, dove il Consigliere ha incontrato il Sindaco Daniele Buschiazzo, e il Vice Sindaco Lia Zunino. L’ occasione è stata propizia per un confronto sulla prossima tornata elettorale, che vede candidato il giovane Marco Dabove, attuale capogruppo di maggioranza, che avrà con sè in lista Buschiazzo e la Zunino.

L’ultimo incontro della giornata con Andrea Castellini, sindaco di Stella. L’amministrazione stellese, da sempre attenta a viabilità e sicurezza delle infrastrutture, ha predisposto una bozza di progetto, già illustrata anche ad Anas, per la costruzione di una rotatoria e di un tunnel, che possano veicolare, appena prima della frazione di S.Giovanni, il transito dei mezzi pesanti diretti alla Cartindustria sulla Strada Provinciale 2 in direzione Ellera, per rendere più sicura e vivibile la Strada Statale 334 del Sassello.