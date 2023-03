Il Comune di Alassio approva il rendiconto 2022

Alassio. E’ stato depositato nei giorni scorsi il Rendiconto del 2022 del Comune di Alassio. Il documento, dopo i 20 giorni previsti dalla normativa per eventuali osservazioni, sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale alla fine del mese.

“L’impianto pareggia a 67.282.810,14 euro e presenta un avanzo di euro 14.743.867,58 – spiega Patrizia Mordente, Assessore al Bilancio del Comune di Alassio – Come già riferito nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, rispetto a questo avanzo dobbiamo prevedere accantonamenti importanti sia per il fondo contenziosi, sia per i crediti di dubbia esigibilità per un totale complessivo di 11.604.351,72, cui si aggiunge una parte di avanzo vincolato per oltre due milioni di euro. L’avanzo libero si riduce quindi a circa un milione di euro parte del quale sarà utilizzato per chiudere l’acquisto della Piccola della Stazione, una volta che avremo ricevuto ufficialmente tutte le deroghe necessarie all’ampliamento. La somma prevista a seguito dell’avveramento delle condizioni è di ulteriori 614.040 euro”.

“La differenza di 332.231,73 euro – conclude Mordente – è l’avanzo libero quello che l’ente potrà utilizzare, come da regolamento, in primis per l’eventuale copertura di debiti fuori bilancio, più in generale per investimenti e in parte corrente per spese occasionali”.