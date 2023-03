Il Cardinale Angelo Bagnasco ad Albenga per presentare il suo libro “Pastori dentro”

Albenga. Giovedì 23 marzo alle ore 17,00 presso la Sala San Carlo del Palazzo Oddo in via Roma ad Albenga il Cardinale Angelo Bagnasco presenterà il suo libro dal titolo “Pastori dentro”.

Qui Sua Eminenza mette a fuoco e affronta con puntualità alcuni dei temi più attuali e fondanti della vita umana e spirituale: famiglia, lavoro, educazione, povertà, politica. Sempre nell’ottica di quel principio originante che è Cristo. Come ricorda papa Francesco, che ci presenta il libro scrivendone la Prefazione, in una società in continuo cambiamento la via da seguire è e rimane l’educazione alla fede, indispensabile per riscoprire una precisa idea di persona a partire dal mistero di Cristo

Il Pastore è colui che deve innanzitutto servire i fratelli nel Signore, sapendo che la sua stessa vita non gli appartiene perché è donata a Dio, annunciando e incarnando la Parola con animo forte e generoso. Perciò è necessario andare in profondità, essere Pastori dentro la vita delle persone, senza escludere nessuno, ricordando che la vera gioia non viene mai a mancare in quanto scaturisce dal Vangelo.

Il moderatore della presentazione del libro sarà il Vescovo Guglielmo.