I gestori del circolo “La Familiare” di Savona: “Intimata la cessazione delle attività culturali e di aggregazione. Ma noi non molliamo”

Savona. Loro sono pronti a metterci “cuore e anima” per non chiudere il loro circolo e fare in modo che “possa continure a vivere”. Sono i gestori di “La Familiare”, circolo arci di via Giovanni Scarpa 5 a Savona.

Come ricordano da “La Familiare”, un circolo Arci è “un’associazione senza fini di lucro, fra persone che vogliono promuovere insieme un’attività culturale, ricreativa e di solidarietà. La Familiare APS nasce nel lontano 1946 e ha sede in via Giovanni Scarpa al numero 5. Chiusa dopo un lungo periodo di pandemia causa Covid 19, è stata riaperta a marzo 2022 completamente ristrutturata, e migliorata da dei ragazzi volontari”.

Ragazzi e non solo: “Importante è stata l’aggregazione di tanti signori anziani del quartiere orfani di un punto di ritrovo per scambiare quattro chiacchiere al pomeriggio. Alla presidenza è stato eletto Matteo Pizzorno, che si è messo subito in prima linea per organizzare nuove iniziative per la Familiare. Iniziative di volontariato svolte in collaborazione con il Gattile delle Albisole e il canile municipale di Savona assieme a Enpa e tante altre associazioni. Spiccano anche le cene di solidarietà a tema ligure per i bambini disabili e i progetti di collaborazione con associazioni benefiche, il cui ricavato sarà devoluto ai bambini. Interessante è l’idea di creare una piccola biblioteca di quartiere con incontri settimanali, per discutere e dare opinioni sui libri letti. All’interno del circolo si fanno parecchie attività di carattere sociale, culturale e di intrattenimento e si spera che il gioco delle bocce torni presto protagonista”.

Secondo i gestori “non tutti apprezzano e vogliono bene a questo storico circolo: spesso e volentieri veniamo accusati di disturbo alla quiete pubblica. La musica è vita e la vita va presa con un sorriso”.

Afferma Matteo Pizzorno: “Nelle serate di karaoke e di latino-americano che svolgiamo al venerdì e al sabato cerchiamo di dare un punto di ritrovo a tanti giovani di diverse nazionalità del quartiere e della città. Il nostro scopo, oltre a quello di fare le attività, è quello di riuscire a pagare le tanto salate bollette e di fare continuare a vivere ‘La Familiare’. Tuttavia abbiamo ricevuto una lettera da un legale savonese, contattato dai palazzi limitrofi, il quale ci intima di cessare le attività culturali e di aggregazione serale che svolgiamo durante il weekend; diversamente rischiamo una denuncia e una convocazione in tribunale”.

“Noi non ci spaventiamo – conclude Pizzorno – Ci metteremo cuore e anima, siamo pronti a trovare un accordo col comitato di quartiere per non chiudere il nostro circolo. Faremo una raccolta firme tra i cittadini savonesi affinché ‘La Familiare’ come tutti gli altri abbia diritto di continuare a vivere”.