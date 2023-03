Herpes Zoster, al via la campagna vaccinale di Asl2 dedicata ai diabetici: “Efficacia mai raggiunta prima in soggetti tra 50 e 70 anni”

Savona. Prenderà il via domani, giovedì 9 marzo, alle 18 presso il PalaCrociere di Savona la campagna attiva di vaccinazione gratuita contro l’Herpes Zoster dedicata alle persone diabetiche ultracinquantenni promossa da Asl2 e Regione Liguria.

Nella giornata di domani, in particolare, è in programma un primo incontro “informativo” a cui sono state invitate tutte le persone affette da diabete e nate tra il 1953 e il 1973, i loro famigliari o caregiver, oltre a tutti i cittadini interessati all’argomento. La fascia 50/70 anni, infatti, è quella su cui l’Azienda Sanitaria e la Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica diretta da Virna Frumento ha ritenuto di concentrarsi con maggiore attenzione.

“Nel savonese – spiega la dottoressa Frumento – i soggetti diabetici over 18 sono circa 14 mila; di questi, circa 4.700 hanno tra i 50 e i 70 anni. In occasione di questa campagna, verrà utilizzato un vaccino di nuova formulazione che ha un’efficacia molto più elevata rispetto a quello utilizzato fino alla fine del 2021. In particolare, è stato accertato che nei soggetti tra i 50 e i 70 anni è in grado di prevenire la malattia acuta nel 97% dei casi e le complicanza post-herpetica nel 100% dei casi; un fattore di assoluto rilievo, considerando quanto sia debilitante tale complicanza ed il fatto che non può essere contrastata con una terapia ma solo contenuta con l’utilizzo di antidolorifici”.

Da qui la decisione dell’Asl di dare il via al progetto: “Domani avremo un primo incontro con la popolazione diabetica – spiega ancora Frumento – Medici igienisti, diabetologi territoriali e infettivologi saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire ogni informazione utile. A questa prima giornata (promossa anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Diabetici di Savona e del ponente) seguiranno le due vere e proprie giornate di vaccinazione, che si terranno rispettivamente lunedì 20 marzo all’Auditorium San Carlo di Albenga e mercoledì 29 marzo presso il Palacrociere di Savona dalle 14.30 alle 18.30. Abbiamo scelto di organizzarle presso gli hub vaccinali Covid, in modo da andare incontro il più possibile alle necessità dei pazienti”.

Chi si vaccinerà in occasione dei due open-day dovrà sottoporsi ad una seconda vaccinazione a distanza di due mesi: la data della seconda somministrazione verrà fornita subito dopo aver ricevuto la prima.

“I soggetti affetti da diabete residenti in provincia di Savona e tra i 50 ed i 70 anni dovrebbero aver ricevuto per posta una lettera di invito da parte di Asl; tuttavia, qualora questa lettera non sia arrivata, possono comunque presentarsi al PalaCrociere e al San Carlo e sottoporsi ugualmente a vaccinazione. Chi invece, per diversi motivi, non fosse in grado di recarsi a Savona e Albenga potrà comunque prendere appuntamento presso gli uffici di igiene. La vaccinazione per i diabetici è completamente gratuita, così come previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale”.

Asl2 e la Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica invitano tutti gli interessati a sottoporsi a vaccinazione: “Ad oggi la copertura contro contro l’Herpes Zoster è bassissima – ribadisce Virna Frumento – Asl e Regione hanno effettuato uno sforzo notevole per l’organizzazione di questa campagna (specie alla luce del costo del vaccino). Ma impiegare risorse anche economiche nella prevenzione è una specie tutta a beneficio della popolazione e aiuta ad evitare complicazioni che possono condurre poi al ricovero in ospedale. Speriamo quindi che la giornata di domani e poi i due open-day vedano un buon afflusso”.