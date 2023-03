Giornate Fai di Primavera, auto d’epoca, trekking urbani e spettacoli: ecco gli eventi del weekend

Savonese. La rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, il ritorno dei trekking urbani alla scoperta delle bellezze culturali di Savona, le Giornate Fai di Primavera, l’appuntamento con la criminologa Bruzzone, la riapertura dei giardini di Villa della Pergole che fa immergere nei colori e nei profumi di cascate di glicini. Questi sono solo alcuni degli eventi previsti in questo fine settimana che sa proprio di primavera.

LA MARINA DI LOANO TAPPA DELLA XVI RIEVOCAZIONE STORICA DELLA COPPA MILANO-SANREMO

Alla Marina di Loano sabato è attesa la tappa della XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo. Si tratta di un evento internazionale che quest’anno vede un incremento del numero di vetture partecipanti, confermando oltre il 30% di presenze in più rispetto all’edizione del 2022. Sabato gli equipaggi partiranno da Sanremo affrontando il Colle d’Oggia per poi passare nel borgo medievale di Zuccarello, fino ad arrivare sul mare per il light lunch presso la cornice dello Yacht Club di Marina di Loano. I “bolidi” saranno in bella mostra nell’ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese. Un’occasione unica per scoprire tutti i dettagli di autentiche opere d’arte su ruote, che hanno scritto la storia dell’automobilismo e dell’ingegneria. Nel pomeriggio la carovana giungerà nel cuore di Genova. I dettagli qui.

RIPARTONO I TREKKING URBANI A SAVONA, SABATO SI VA ALLA SCOPERTA DEL TEATRO SACCO

Questo sabato ripartono i trekking urbani a Savona. Al via così la seconda edizione dell’iniziativa lanciata lo scorso anno dall’amministrazione comunale. ‘Porte aperte al Teatro Sacco’ è il primo incontro organizzato che si terrà alle ore 16, in via Quarda Superiore. Quest’anno nei quasi 30 eventi in programma (più del doppio rispetto allo scorso anno) si andrà all’esplorazione della città, ma anche dei sentieri collinari alle spalle di Savona.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA CON ‘FINALBORGO TRA MARCHESI E ANTICHE PRIGONI’

Questo fine settimana appuntamento con le giornate Fai di Primavera. Nel savonese ci sarà l’evento “Finalborgo tra marchesi e antiche prigioni”. Sarà dunque possibile essere accompagnati dai volontari Fai all’interno di Palazzo Ricci, nella Cappella Oliveri, nella Chiesa di San Biagio, nel Teatro Aycardi e in un itinerario all’interno del borgo per approfondire la storia del Marchesato del Finale e della sua capitale. Dedicate solo agli iscritti FAI, con la prenotazione in loco, saranno le visite alle carceri di Santa Caterina, alla Chiesa di San Sebastiano a Perti e alcune visite speciali al borgo. A conclusione dell’evento, domenica 26 alle ore 18 si svolgerà nei Chiostri di Santa Caterina il concerto di chitarra classica del Maestro Riccardo Pampararo.

‘ALBENGA IN TAVOLA’: UN APPUNTAMENTO PER PROMUOVERE IL CARCIOFO SPINOSO

Per tutto il weekend “Albenga in tavola” promuove e valorizza uno dei prodotti tipici del territorio, il carciofo spinoso. Sabato 25 marzo ci sarà lo show cooking dei ragazzi dell’Istituto alberghiero con degustazione dei loro piatti. Queste le proposte: carciofi farciti ai gamberi e pesto di fave, orzotto ai carciofi e croccante al caffè e olive, drink carciofo. “Dato il grande successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno ‘Albenga in Tavola’. Il fine di questo evento è la promozione dei prodotti del territorio che passa anche attraverso i tanti locali e ristoratori che, oltre ad aver creduto nella nostra città, hanno deciso di inserire all’interno del loro menù ricette e ingredienti locali valorizzandoli” esprime la consigliera Ilaria Calleri. La settimana dedicata a questo prodotto domenica 26.

LA CRIMINOLOGA ROBERTA BRUZZONE OSPITE A SPOTORNO

Sabato presso la sala Convegni Palace di Spotorno la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone sarà ospite della rassegna “Bibliotè” per presentare il libro “Favole da incubo”. Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Un’analisi degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli, una volta per tutte. Attraverso la ricostruzione di dieci casi di femminicidio la scrittrice analizza i principali preconcetti culturali e sociali che hanno operato in queste vicende inconcepibili, eppure reali. Il quadro che ne emerge non è consolatorio: le idee sessiste sono ancora molto radicate, in ognuno di noi, senza distinzioni di condizione economica e culturale. Qui i dettagli dell’evento.

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA UNO SPETTACOLO BENEFICO

Sabato 25 marzo al Teatro Nuovo di Valleggia uno spettacolo per sostenere il teatro stesso. “Noi per il Teatro” il nome dello show previsto in serata (alle 21). La performance, che vede la regia di Patrizia Greco, permetterà una raccolta fondi a scopo benefico: il ricavato sarà devoluto a favore del Teatro Nuovo di Valleggia, per sostenerlo. Lo spettacolo vanta la partecipazione del Corso Musical Ragazzi del Circolo Archimede e di altri ospiti.

AD ALASSIO RIAPRONO I GIARDINI DI VILLA DELLA PERGOLA

La rinomata collezione di glicini dei giardini di Villa della Pergola ad Alassio, vincitori del premio “Parco più bello d’Italia”, accoglierà i visitatori da sabato 25 marzo per una nuova stagione. Le visite guidate ai giardini ripartono proprio in concomitanza con la spettacolare fioritura della più importante collezione in Italia di questo fiore, che quest’anno vedrà anche nuove acquisizioni ampliare il numero delle varietà già presenti, portandole ad oltre 40: tra le novità alcune rare e affascinanti, come la Wisteria Floribunda “Hime Fuji” o il glicine rosso “Milletia”. Passeggiando nel Parco e tra le pergole, spettacolari cascate di differenti colori creano una scenografia unica regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

UN’ESCURSIONE NELLE AFFASCINANTI BORGATE DI VEREZZI

Sabato 25 marzo si terrà un’escursione che percorre le 4 affascinanti borgate di Verezzi, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, per scoprire l’incredibile natura e storia di questa terra. Ma non solo, si salirà a vedere il Castellaro e il Dolmen, emozionanti tracce del passato dei nostri antenati. In questo piccolo angolo di paradiso, scrigno ricco di storia e biodiversità, lungo antichi sentieri si ripercorre la dura vita che i verezzini hanno affrontato, partendo dal Neolitico, attraverso l’epoca romana, poi con le invasioni saracene, fino all’avvento della “modernità”. A conclusione del percorso, il bar “Torre Antica” ospiterà i camminatori per un aperitivo affacciati sulla più bella e rinomata piazza del borgo.

AL TEATRO SACCO ‘SEI DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO’

Domenica, per gli amanti del teatro, al Sacco di Savona verrà messo in scena “Sei donne che hanno cambiato il mondo” di e con Gabriella Greison. E’ lo spettacolo completo con sei eroine della scienza. Sei storie, sono quelle di Marie Curie (1867-1934), Lise Meitner (1878-1968), Emmy Noether (1882-1935), Rosalind Franklin (1920-1958), Hedy Lamarr (1914-2000) e Mileva Maric (1875-1948). I dettagli qui.

AL PARCO ASINOLLA SI SALUTA LA PRIMAVERA CON ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA E CON GLI ANIMALI

Concludiamo questa carrellata di eventi con il parco Asinolla di Pietra Ligure che questo fine settimana accoglie la primavera con giochi all’aria aperta e attività con gli animali. Sabato spazio alla Festa di Primavera e al Battesimo della Sella per avvicinare i più piccoli al mondo equestre e all’equitazione. Domenica ci saranno i laboratori ludici per bambini e l’appuntamento con la Primavera a Cavallo. Non mancano servizi di ristorazione e punti relax per tutti al fine di godersi la natura. Qui tutte le attività previste.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.