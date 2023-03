Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo: a Celle, Savona e Cairo arrivano le “Uova di Pasqua solidali”

Celle Ligure. Conoscere, capire, sensibilizzare. Si avvicina il 2 aprile, la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo. Sono numerose le iniziative sparse in provincia per dare la giusta importanza alla tematica. Tre Comuni: Savona, Celle Ligure e Cairo Montenotte. Un filo che li unisce: informare per aiutare.

Qui, inoltre, sarà possibile acquistare colorate uova di Pasqua: il ricavato andrà a sostegno dei progetti di inclusione sociale dell’Associazione Autismo Savona “Guardami negli occhi – Aps” che ha organizzato l’iniziativa provinciale.

A Celle Ligure, intanto, fervono i preparativi e dolcissime e colorate “Uova di Pasqua solidali” fanno già bella mostra di sé nelle vetrine dei negozi: Sa.Re Boutique, Island e Dany Hair Studio. Colori pastello e grande collaborazione tra gli organizzatori in vista dell’appuntamento. Un’immagine che arricchisce il paese e fa riflettere.

Quella di domenica 2 aprile si annuncia, dunque, una giornata importante. Appuntamento quindi a Savona, in piazza Sisto IV, dalle 9 alle 19. Al termine, la facciata del palazzo comunale si tingerà di blu. A Cairo Montenotte una solidale “Camminata in blu per l’autismo”. Ritrovo alle 10 presso Porta Soprana; percorso in via Roma fino a piazza della Vittoria, dove si troveranno gli stand. Si invitano i partecipanti a indossare qualcosa di blu.

A Celle Ligure stand in via Boagno dalle 9 alle 18. Nei tre Comuni, sarà possibile acquistare le “Uova Solidali” per aiutare l’Associazione nei progetti di inclusione sociale.

Un’iniziativa fortemente voluta anche dalle amministrazioni comunali di Savona, Celle Ligure e Cairo Montenotte.