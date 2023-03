Giornata mondiale dell’acqua, PD: “Spreco delle risorse idriche in Liguria è allarmante”

Liguria. “Nella Giornata mondiale dell’acqua i dati sullo spreco delle risorse idriche sono allarmanti anche per la Liguria”. Lo dichiara il Gruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria.

“Secondo l’Istat – proseguono – il 40% delle risorse idriche viene perso: il dato è del 24% nella provincia di Imperia, 28% a Savona, 32% a Genova e oltre il 55% a La Spezia. Ogni giorno si disperdono 157 litri d’acqua a persona, mentre la nostra Regione sta affrontando una emergenza siccità ancora più acuta rispetto allo scorso anno. I bacini hanno raggiunto a marzo i livelli toccati nello scorso luglio, la mancanza di precipitazioni rischia di causare danni irreparabili all’agricoltura”.

E concludono: “Servono investimenti strategici, dagli invasi alla rete di distribuzione e una gestione delle risorse idriche, che sono sempre più scarse per via della crisi climatica. Per questo abbiamo sollecitato una serie di confronti in Commissione per attivare un tavolo sul tema acqua e siccità, visto che ad oggi manca una strategia regionale nell’affrontare un problema che è ormai un’emergenza”.