Giornata Mondiale del Rene, Brunetto (Lega): “Fondamentali prevenzione e diagnosi precoce” 

Savona. “Le malattie renali colpiscono il 10% della popolazione, ma spesso non danno nessun sintomo. Una volta che si manifestano però, risulta sempre più difficile curarle, per questo, per prevenire l’insorgere di malattie renali, è fondamentale condurre uno stila di vita sano, svolgere attività fisica, alimentarsi correttamente, bere almeno un litro di acqua al giorno”.

Sono questi i consigli di Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e presidente della Seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale, che oggi – in occasione della Giornata Mondiale del Rene – si è recato in visita al reparto di Nefrologia dell’ospedale San Paolo di Savona, diretto dalla dottoressa Monica Repetto.

“Altrettanto importante – aggiunge Brunetto – è la diagnosi precoce per cui bastano pochi e semplici esami, come quello del sangue e delle urine, per poter individuare le malattie renali fin dalla più giovane età”.