Giornata internazionale della donna, ecco le iniziative previste nel savonese

Savonese. Mercoledì 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1977 per riconoscere il ruolo della donna, contrastare le discriminazioni di genere, aumentare la partecipazione delle donne nella vita civile e sociale e per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne che le violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo. Sono diverse le iniziative organizzate in provincia di Savona.

SAVONA

A Savona, venerdì 10 marzo alle ore 9.30 presso il Palazzo Comunale di Piazza Sisto IV in Sala Rossa, si terrà un’iniziativa dal titolo “La lunga strada del diritto alla salute delle donne” organizzata da Cgil, Spi, Fp e Auser Savona con il patrocino del Comune. “Ogni anno diventa sempre più importante impegnarsi contro le discriminazioni nei confronti delle donne, gli attacchi ai diritti, alla loro dignità. In molti paesi è la loro stessa vita ad non essere garantita”, hanno sottolineato dalla Cgil Liguria.

Anche quest’anno a Savona avrà luogo lo “sciopero transfemminista globale” promosso da NonUnaDiMeno. “Sarà uno sciopero contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma di violenza di genere – spiegano dall’associazione –. Scioperiamo insieme dal lavoro dentro e fuori casa, dai ruoli di genere, da tutti i ruoli che ci vengono imposti e dai consumi. La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, l’inflazione: viviamo in un mondo di crisi continue che non sono emergenze, ma segnali evidenti di un sistema che si sta sgretolando, un sistema ingiusto che ci costringe a vivere vite insostenibili e che vorrebbe chiuderci nell’isolamento e nell’impotenza. In questa solitudine non vogliamo starci e riteniamo fondamentale trovare la forza di ribellarci, lottare e rifiutare tutto questo”.

I partecipanti si ritroveranno dalle 16 in piazza Sisto IV a Savona “per affrontare insieme, con diverse modalità, vari temi: cultura patriarcale, linguaggio sessista, invisibilizzazione delle patologie considerate femminili, criminalizzazione dell’aborto, devastazione ambientale, violenza verbale e fisica, femminicidi, discriminazioni sul lavoro e in altri ambiti della vita e tutte le forme di violenza sulle donne e sulle persone LGTBQIA +. Saranno con noi: l’artista brasiliano Alex Mora con una sua performance, Savona per il disarmo, Scuola di danza Dany, Teatro21, UAAR, UDI e altre realtà savonesi”.

Sempre a Savona, mercoledì 8 marzo alle ore 18 alla Libreria Ubik spazio a “Voci per l’Otto marzo“. Nella Giornata Internazionale della Donna, frammenti musicali a cura delle musiciste dell’Ars gratia Artis Duo Paola Esposito e Francesca Ghilione, e frammenti poetici a cura di Renata Barberis e Jacopo Marchisio. “La Giornata della Donna è da decenni un momento di riflessione per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute, che soprattutto le discriminazioni e le violenze fisiche e psicologiche di cui le donne sono ancora oggetto – affermano gli organizzatori -, ma quest’anno alla Ubik vogliamo celebrare questa giornata con parole e musica, dando spazio alle sonorità di grandi compositori del passato (da Bach a Paganini), insieme alle parole delle grandi poetesse italiane del novecento (da Sibilla Aleramo ad Alda Merini)”.

PIETRA LIGURE

Il Comune di Pietra Ligure celebra e omaggia la “Giornata internazionale della donna” con tre iniziative tese a celebrare questa ricorrenza sotto diverse sfumature, in aderenza al suo significato più profondo che lega indissolubilmente in questa ricorrenza le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne e le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Mercoledì 8 marzo, al cinema teatro “Guido Moretti”, a partire dalle ore 15,30, appuntamento con lo spettacolo di ballo, canto e letture a tema “Donne di giorno in giorno”, organizzato dagli assessorati Turismo e cultura e Politiche sociali in collaborazione con Auser che unisce l’aspetto culturale e di simpatica condivisione di un momento di festa con un’attenzione squisitamente solidale che vedrà il ricavato dell’ingresso a offerta libera interamente devoluto alla residenza protetta comunale “S. Spirito”.

In adesione alla campagna promossa dall’Anci “I diritti negati delle donne – Focus – Iran e Afghanistan”, la Giunta comunale ha fatto proprio il testo della mozione proposta dalla Vice Presidente Anci e Delegata alle Pari Opportunità Maria Terranova e approvata dal Consiglio Nazionale Anci del 30 gennaio u.s. Tra le altre cose, l’amministrazione comunale si impegna ad illuminare con un fascio di luce gialla, nelle serate del 7 e 8 marzo, l’ingresso di Palazzo Golli, sede del Comune, per esprimere vicinanza alla causa delle donne afghane e iraniane.

Infine, sabato 11 marzo, presso il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” di via Nino Bixio, dalle ore 15 alle ore 18, stage di autodifesa gratuito per tutte le donne di ogni età, tenuto dal maestro Dario Callarà dell’asd Team Fortis in Arduis.

VARAZZE

L’8 marzo, la giornata dedicata alla donna, vuole essere un momento di riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche, legati alla rivendicazione dei diritti del genere femminile, spesso negati o messe in discussione con forme di violenza esercitata sistematicamente allo scopo di annientarne l’identità attraverso l’asservimento fisico e psicologico.

L’amministrazione comunale di Varazze, la “Città delle Donne”, per dare una maggiore e più duratura visibilità alla tematica in discussione, ha deciso di celebrare questa giornata con due significati e specifici eventi, che si terranno il primo al mattino e il secondo al pomeriggio di mercoledì 8 marzo: alle ore 11 inaugurazione targa memorativa in ricordo delle lavoratrici: “Carùggiu de Tesceuie du Cutunificiu Ligure”, posta nel vicolo che da via Simone Canepa si inoltra verso via Pizzorno; alle ore 16,30 nella biblioteca comunale Montale, proiezione fotografie storiche a cura di Varagine.it. accompagnate da Francesco Croese al violino. Inoltre, per tutto il giorno, in biblioteca saranno disponibili una selezione di libri sulla condizione femminile.

FINALE LIGURE

Nell’ambito delle attività Coop per il tempo libero in occasione dell’8 marzo sarà proposto in diverse località l’incontro “Le mie protagoniste” a cura di Valeria Maione, professoressa di economia del lavoro all’Università di Genova e reggente della filiale genovese della Banca d’Italia, che ha ricoperto per anni il ruolo di Consigliera di parità della Regione Liguria. Nel suo intervento racconterà l’incontro con alcune donne straordinarie che ha avuto modo di conoscere: da Rita Levi Montalcini a Margherita Hack, da Letizia Battaglia a Teresa Mattei.

Mercoledì 15 marzo, ore 16, sala punto d’incontro Coop, “La lunga battaglia delle donne per la parità”, a cura di Luigi Vassallo, Tiziana Bonora e Claudia Carosi del Centro Studi Costituzione e Democrazia.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Il Comune di Borghetto Santo Spirito celebra la Giornata internazionale della Donna illuminando il monumento della Costituzione in piazza Libertà con un fascio di luce gialla come segno di solidarietà alla causa delle donne Iraniane ed Afghane, che lottano per i loro diritti ogni giorno, sfidando la violenza e la morte nel loro paese. L’amministrazione comunale ha accolto l’invito pervenuto da Anci a dedicare la Giornata Internazionale della Donna alle cittadine ed ai cittadini afghani ed iraniani, per condannare le azioni violente perpetrate dai governi a scapito di manifestanti che scendono in piazza pacificamente o che chiedono semplicemente di poter accedere all’istruzione, in nome della democrazia e della libertà.

L’iniziativa è anche un’occasione per riflettere sulla parità di genere, che appare ancora lontana da essere raggiunta, anche nel continente Europeo. “Accendiamo una luce sulle disparità, per trovare la strada verso l’uguaglianza”, dicono dal Comune.

ALASSIO

Marco e Bruno sono un duo comico composto dal medico, cantante e autore Marco Ghini e dall’avvocato, comico e imitatore Bruno Robello De Filippis: sono I Grei, una strana coppia formatasi a scopo benefico nel 2017, a sostegno della Onlus Bastapoco. Sono stati chiamati a far televisione per gioco, ma con il tempo, oltre alla televisione, hanno calpestato palcoscenici teatrali, diventando anche degli scanzonati e irriverenti critici letterari. Il loro ultimo progetto è il varietà: “A scuola di vita”, presentato e condotto da Marco e Bruno che irrompe sul palco come paziente portando caricature di personaggi famosi e raccontandosi accompagnato dalla sua fedele compagna: la sfiga. Il cabaret è alternato da canzoni ironiche e da ospitate a sorpresa.

Marco e Bruno saranno i protagonisti della Festa della Donna ad Alassio, alla Ex Chiesa Anglicana, mercoledì 8 marzo con aperitivo dalle ore 18.30 e a seguire, circa alle ore 21, lo spettacolo. Biglietti ( Euro 18,46 Silver, Euro 24,27 Gold) disponibili presso IAT Piazza San Michele Albenga, Uffici Strobe Srl Albenga e su Vivaticket e Italianticket.it. L’Assessorato alle Politiche Sociali, in occasione della Festa della Donna ha organizzato per gli ospiti del Centro Diurno L’Isola che C’è, a partire dalle ore 15,30, un aperitivo musicale realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Social Bar Nonunomeno. Coccole di Benessere a partire dalle ore 15 per le ospiti della Residenza Protetta Giacomo Natale che avranno a disposizione la Palestra dove potranno usufruire di trattamenti benessere pensati appositamente per loro: massaggi con oli essenziali, manicure e pedicure. A completare il programma merenda con tisane e biscotti e ottima musica rilassante.​

NOLI

Mercoledì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, alle ore 18, presso il Salone consiliare del Palazzo comunale di Noli, si terrà la presentazione del libro “Sinestesie emotive” di Monica Parodi. Presenta la professoressa Franca Parodi. Le poesie sono interpretate da Raffaella Parodi con l’intervento di Mariano Morgante. Ingresso libero.

CARCARE

Mercoledì 8 marzo al Teatro ‘Chebello’ di Cairo Montenotte uno spettacolo di musica e prosa del tutto particolare. “Il suon di lei“, questo il poetico titolo dello spettacolo inserito nel programma della stagione teatrale, presenta otto brani musicali dedicati ad altrettante donne che si sono spinte oltreconfine, scritti appositamente da Gloria Bardi (testi) e Luca Felice (melodie) per la cantante Noma, dalla voce espressiva e dalla timbrica versatile e molto personale. I brani, come pure le donne a cui sono dedicati, saranno eseguiti in una cornice narrata e arricchita dalla poesia visiva dell’artista toscano Stefano Stacchini, collaboratore del teatro del Silenzio e illustratore del libro di poesie di Andrea Bocelli.

La cantante Noma (Greta Dressino) ha, per riconoscimento di chiunque l’ascolti, voce intensa e rare capacità interpretative e ha collaborato più volte con cantautori come Max Manfredi, Federico Sirianni, Eugenio Finardi. Nel brano sulla Callas è affiancata in duetto da un giovane ma potentissimo tenore ingauno, Rino Matafú. Lo spettacolo è allestito dall’Associazione Gli Amici di Babouche; la regia è di Basta Associazione di Idee, sigla che nasce dal sodalizio artistico Bardi – Stacchini e che ha già firmato allestimenti teatrali ed eventi d’arte in Liguria e in Toscana. Appuntamento alle ore 21.

Inoltre, sabato 11 marzo alle ore 17 presso la biblioteca civica Centro Studi A.G. Barrili si terrà l’evento dedicato alle donne “A testa alta… Fosse anche solo per mettersi il rossetto“. Nato da un’idea di Emiliana Trinchero Marchi e Yama Trinchero, insieme all’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne ed in collaborazione con Alberto Iardella e Barbara Ricchebuono, l’appuntamento si svolgerà nel contesto della mostra “Intarsi di mondi femminili” attualmente in corso, un omaggio alla donna in tutte le sue mille sfaccettature.

“Ripercorriamo storie di donne che non sono più tra noi, portando alla luce i sacrifici e le difficoltà che le hanno portate ad acquisire traguardi e diritti raggiunti attraverso battaglie, compromessi e sfide” spiega la figlia dell’artista Yama Trinchero “Non basterebbero milioni di tele per rappresentare i volti di donne famose e non che hanno compiuto la storia del cambiamento; nei loro volti, interpretati e dipinti nella loro unicità e particolarità, l’eredità di ciò che ci hanno donato e che oggi rappresentano le conquiste nei più svariati campi: culturale, artistico, sociale, imprenditoriale e familiare.” Un connubio di letture ed arte, una celebrazione della figura della donna nella settimana della giornata dell’otto marzo a lei dedicata, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

QUILIANO

Venerdì 10 marzo alle ore 21, presso il teatro Nuovo di Valleggia si terrà uno spettacolo teatrale in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna. L’Associazione Culturale E20 e la Città di Quiliano presentano lo spettacolo teatrale “Quattro donne”, scritto da Chiara Buratti con la collaborazione di Giannino Balbis, con Chiara Buratti e Tommaso Massimo Rotella, liveelectronics Antonio Gatti, regia e luci Tommaso Massimo Rotella.

Four Women era una bellissima canzone di Nina Simone del 1967, ritratto di quattro donne afroamericane, segnate dalla fatica del quotidiano e dal colore della pelle. Quattro donne è l’affresco di altre quattro donne, molto diverse da loro, ma unite da una sensibilità fuori dal comune, per uno spettacolo che mescola momenti di riflessione e commozione ad altri di ironia e puro divertimento. Quattro donne che non ci sono più, ma che sono invitate da un improbabile angelo messaggero a raccontare la propria storia di vita davanti a un pubblico ogni sera diverso. A una sola di loro verrà data la possibilità di tornare sulla terra.

Ma chi sono queste quattro figure femminili? Pannonica de Koenigswarter, mecenate del jazz senza la quale Thelonius Monk non avrebbe mai cambiato faccia alla musica; Maryam Mirzakhani, matematica iraniana che, dando semplicità agli spazi complessi, è diventata a 37 anni la prima donna a vincere la Medaglia Fields, che è il Nobel per i matematici; Suzanne Lenglen, straordinaria tennista francese, soprannominata La Divine, perché dettava legge sul campo, nella moda e nel costume, però fragile e incerta nel suo vivere. Poi irrompe sulla scena la quarta donna, una stramba portiera di uno strambo motel, puntino sfuocato nel nulla, che non ha ancora realizzato qualcosa di memorabile nella vita, ma che è sicura di poterlo fare un giorno e chiede che le venga data una possibilità.

La chiave di volta di questo spettacolo è che sarà proprio il pubblico, attraverso un’originale votazione, a decidere quale donna far tornare sulla terra, dovendo scegliere tra quella che ha prediletto la cultura, la scienza, lo sport o quella che ha avuto una vita semplice, senza scossoni, ma che promette che utilizzerà al meglio il proprio tempo e realizzerà qualcosa di grandioso, anche fosse semplicemente mettere in piedi una bella famiglia. Quattro donne così diverse eppure così uguali, che si riconoscerebbero tra mille e si cercherebbero tra loro anche senza conoscersi, se solo si trovassero nella stessa stanza, nello stesso tempo. Ecco perché, sembra quasi che a un certo punto, sommando le loro caratteristiche, emerga una quinta figura femminile: una donna universale, forte e fragile, unica e non replicabile.

Chiara Buratti non si limita a raccontare queste donne: diventa ognuna di loro, assistita dallo stralunato angelo Tommaso Rotella. Ogni performance sarà arricchita dalle sonorizzazioni dal vivo di Antonio Gatti, che proporrà, di volta in volta, in tempo reale, elaborazioni di voce e musica e plasmerà nuovi DNA sonori per rendere unico e non replicabile ogni spettacolo.

“Quattro donne” è anche un progetto sinestetico, grazie alla collaborazione con Hilde Soliani, artista del gusto e dell’olfatto. Sicura, visionaria, romantica, nata e cresciuta in una famiglia borghese di Parma, abituata sin da piccola a frequentare ambienti di cultura, a mangiar bene, eredita dalla nonna sua capacità olfattiva di catturare fragranze e di farle vivere in profumi che sono per lei la massima espressione di libertà. Personalità eclettica, fuori dal comune, è riuscita a conquistare e collaborare con chef internazionali, docenti universitari, registi, attori teatrali. Il ruolo dei suoi profumi all’interno dello spettacolo (e non solo) sarà tutto da scoprire.

CALICE LIGURE

La Giornata internazionale dei diritti della donna ha tra le sue principali finalità di evidenziare quanto ancora ci sia da fare per giungere ad una completa cancellazione di discriminazioni, pregiudizi, condizionamenti e violenze ai quali le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni luogo del mondo. In questa importante occasione e per celebrare degnamente l’importanza della figura femminile nella società civile il Comune di Calice Ligure è lieto di ospitare presso gli spazi espositivi del museo di arte contemporanea “Casa del Console” l’evento intitolato “Le Donne X Le Donne”, un’esposizione collettiva di opere realizzate da diverse artiste curata da Daniele Decia ed in contemporanea una mostra personale di Piero Campanini dal titolo “Veneri millenarie” dedicata anch’essa alla figura femminile.

L’inaugurazione avverrà l’8 marzo alle 17 e le due mostre saranno visitabili fino al 16 di aprile. All’evento faranno seguito il 18 marzo la presentazione del libro “Una donna tante Vite” di Delia Cacciapuoti, presentato da Gabriella Tripepi di Fidapa, e il 25 marzo l’incontro musicale “Le voci di Venere” con la cantante Greta Dressino accompagnata dal maestro Luca Felice.

ZUCCARELLO

L’8 marzo Ars Populi e Federica Ciribì presentano “L’Arroganza del Pisello“, un concerto contro la violenza sulle donne, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti della Donna. L’appuntamento alle ore 21 presso il teatro Quinzio Delfino di Zuccarello. La band, composta da musicisti con alle spalle importanti carriere musicali, sensibili ai temi sociali, impegnati nella lotta alla violenza di genere, si esibirà in uno spettacolo di musica e parole, per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e sulla necessità di promuovere la parità di genere nella società.

“L’Arroganza del Pisello” è il titolo del concerto e richiama alla necessità di contrastare la cultura maschilista e sessista che spesso giustifica la violenza di genere. Attraverso la musica e le parole, Ars Populi intende stimolare la riflessione e il dialogo sulla questione della violenza contro le donne e sulle azioni necessarie per prevenirne e contrastarne le conseguenze. Il concerto si terrà presso il teatro storico di Zuccarello, una location suggestiva e ricca di storia, che si presta perfettamente ad ospitare un evento di tale portata. Inoltre, prima del concerto, dalle ore 20, sarà possibile partecipare a un apericena a base di specialità liguri, al costo di 10 euro. L’apericena sarà un’occasione per assaporare le deliziose prelibatezze locali e socializzare con gli altri partecipanti.

GENOVA

Una mostra diffusa con protagoniste le immagini dell’Archivio fotografico ‘Francesco Leoni’, una speciale serata inaugurale e uno “speakers’ corner” per un’intera giornata, in pieno stile Hyde Park, per offrire un palco di grande visibilità a donne, liguri e non, impegnate nei settori più svariati, dalla ricerca scientifica al giornalismo, dall’arte al teatro, dallo sport fino al sociale, per offrire la loro testimonianza.

Tutto questo è ‘Pioniere’, l’iniziativa organizzata da Regione Liguria in occasione della Giornata internazionale della Donna 2023 per celebrare e dare voce a tutte le donne, di ieri e di oggi, che si sono distinte nei loro campi. Alla vigilia dell’8 marzo, dalle 22.30 nella Sala Trasparenza di piazza De Ferrari, si svolgerà una serata per la presentazione del progetto e l’inaugurazione della mostra: gli interventi saranno accompagnati dalla voce della cantautrice genovese Maria Pierantoni Giua, che si esibirà fino a mezzanotte con canzoni del suo repertorio ispirate al tema dell’8 marzo: allo scoccare del nuovo giorno, previsto un brindisi a cura della Camera di Commercio di Genova per festeggiare la Giornata Internazionale della donna e svelare la mostra diffusa ‘Pioniere’, visitabile fino al 19 marzo.

Tratta dall’archivio fotografico “Francesco Leoni”, realtà custodita e fruibile al Galata Museo del Mare, l’esposizione ritrae 40 donne ‘pioniere’: al centro degli scatti di Leoni ci sono infatti cinquant’anni di storia dell’emancipazione femminile e dei profondi cambiamenti vissuti dalla società italiana negli ultimi decenni. Le foto saranno esposte non solo a Genova attraverso l’installazione di 10 totem, alti tre metri, posizionati intorno alla grande fontana di Piazza De Ferrari ma anche a Savona, Spezia e Imperia con un totem davanti alla sede di ciascun Comune: ogni totem ospiterà quattro foto, accompagnate da una breve didascalia, oltre ad un QRcode attraverso cui si potrà accedere alle informazioni più dettagliate. Lo ‘speakers’ corner’ sarà invece l’evento dell’8 marzo: dalle 10 alle 20 la Sala della Trasparenza di Regione Liguria si trasformerà in un luogo di dibattito e confronto per dare spazio alle testimonianze delle ‘pioniere’ di oggi. Ogni oratrice avrà a disposizione 10 minuti per raccontare la propria storia e le esperienze che l’ha ispirata. Tra queste, anche la giovane Sofia Sacchitelli, 23 anni, studentessa di Medicina, affetta da un raro tumore cardiaco molto aggressivo e impegnata a raccogliere fondi per la ricerca attraverso la fondazione che porta il suo nome; Maria Pia Sormani, del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova, che ha realizzato il più grande studio mondiale sull’interazione tra il vaccino anti Covid e la sclerosi multipla; Luminosa Bogliolo, primatista nazionale dei 100 metri ostacoli; Marta Costa, campionessa italiana e vice campionessa europea di kickboxing; Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro italiano dei donatori di Midollo Osseo.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna Regione Liguria propone anche la campagna social “Chi è la tua pioniera?“: i cittadini sono invitati a raccontare con un breve messaggio le donne che li ispirano e che ammirano ogni giorno. Le testimonianze raccolte verranno pubblicate il 7 e l’8 marzo sul maxischermo allestito sulla facciata del palazzo della Regione e sui profili social dell’ente.

“La Liguria è da sempre terra di pioniere – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro –. In questi due giorni avremo modo di ascoltare donne che incarnano pienamente questo concetto e dimostrano nella vita quotidiana il loro valore. Regione Liguria con questo evento ribadisce la propria vicinanza al mondo femminile, non solo con semplici omaggi ma con atti e testimonianze concrete che possano essere d’esempio per le generazioni presenti e future”.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna Orientamenti propone una serie di incontri con testimonial ed esperti che ci accompagneranno in un viaggio per costruire assieme un nuovo immaginario. Per la scuola primaria alle 9 le classi potranno incontrare Roberta Ivaldi scienziata che guida un team di ricerca nei mari dell’Artico ed è stata nominata dall’Unesco “paladina degli oceani” e Sabrina Presto ricercatrice impegnata nel promuovere anche in bambine e ragazze le materie per le STEM.

Per le scuole secondarie di primo gradi alle 10 gli studenti potranno ascoltare: Fondazione Ansaldo che ripercorrerà – attraverso un racconto fatto di immagini e suggestioni provenienti dai documenti d’archivio – le tappe fondamentali e i passi compiuti dalle donne per ottenere, con fatica e determinazione, la loro emancipazione e un giusto riconoscimento nel mondo del lavoro. L’astrofisica Maria Felice De Laurentis componente del team internazionale che ha per la prima volta fotografato un buco nero. Per la scuola Secondaria di II grado e i corsi IeFP gli studenti potranno incontrare: Rebecca Angelica Miscioscia medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia che si è appassionata a tecniche e studi di preservazione della fertilità. A 33 anni è entrata nel Guinness dei primati come la più giovane medico a capo di una struttura sanitaria. Michela Lonardi, Save the Children Italia, condividerà i risultati della ricerca Mamme Equilibriste – report annuale che riporta la situazione delle donne e delle mamme in Italia. Michela Spagnuolo, dirigente di ricerca del CNR che lavora nell’ambito dell’informatica matematica in particolare sui metodi per la rappresentazione, analisi, manipolazione e confronto di forme 3D. L’attività può essere certificata come ore pcto.