Ginnastica ritmica: la finalese ArteGinnastica a Cantalupa per la prima volta al Campionato di Serie C

Ben figura A.S.D. ArteGinnastica di Finale Ligure, nostro settore, per la prima volta con la ginnastica ritmica al campionato di Serie C 2023. Si è trattato di una gara di altissimo livello tecnico e che necessitava una altissima capacità di concentrazione da parte di tutte le atlete.

La prima tappa si è tenuta lo scorso week-end a Cantalupa (TO), dove Federica Baldini, anno 2007, capitano della squadra, trascina le giovani compagne con un cerchio da 23.950, nonostante qualche errore.

Segue Alice Beronio alla palla, che, super elegante si contraddistingue; Alice veste i nostri colori ma è in prestito dall’accademia Riboli di Lavagna .

Altre due Giovani atlete che hanno esordito sono Bruzzo Francesca, leva 2009 e Letizia Zanolla, leva 2010, in grande crescita sportiva, anche se l’emozione ha influito molto sulla performance.

Grande attesa per le altre due tappe: il prossimo Weekend ArteGinnastica sarà a Montegrotto Terme e ad Aprile a Padova, per la terza ed ultima prova che decreterà quale sarà la società a salirà in Serie B nel 2024.

Ci dice di loro Carlotta Violante, tecnica che allena la squadra insieme alla sorella Andrea Carola: “È una squadra giovane che si sta facendo strada, con esperienze uniche, sono unite e si divertono, sanno riconoscere il loro valore, quando ci sono degli errori e quando no, sono molto ambiziose e mature, ora incrociamo le dita”.

E poi, prosegue precisando: “La squadra è formata anche da Ginevra Viola e Anna Caneto, che si stanno preparando dietro le quinte, come Riserve, ad entrare eventualmente nelle prossime prove”.

Infine conclude la Violante, a conferma del grande lavoro che ArteGinnastica sta svolgendo con tutte le sue atlete “Nel frattempo stanno andando avanti le prime gare regionali alle quali stiamo ottenendo buonissimi risultati”. Insomma, l’impegno da parte delle atlete e delle loro tecniche Andrea e Carlotta non manca, e sono tanti i risultati che portano a casa, queste loro giovani ginnaste. Complimenti!