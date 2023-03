Ginnastica artistica, tre podi regionali per le atlete della Polisportiva Maremola

Pietra Ligure. Sono diciassette le atlete, dai 5 ai 16 anni, della scese in gara, domenica 19 marzo. Le più giovani sono state impegnate a Genova Manesseno per la prima prova di Pre Agonistica (Sara Canepa, Adele Rossello, Linda Squarise e Viola Marsic). Nel contempo a Sanremo erano impegnate le ginnaste Silver per la seconda prova regionale individuale LA3,LB3,LC3.

Nella città dei fiori, tre i podi ottenuti. Medaglia d’argento per Rebecca Riolfo nella categoria LC3 Senior 1, bronzo invece per Eleonora Boasso (LC3 Junior 2) e Sophie Superchi (LB3 Allieva 3).

“Complimenti – dicono alla società – anche a tutte le altre atlete che hanno partecipato: Emma Bosio, Ania Qosia, Rebecca Riva, Viola Carpi, Elisa Rossi, Caterina Ferraro, Matilde Buson, Noemi Maraniello, Alice Vasquez e Martina Olivotti”.

Adesso la preparazione si sposterà sulle gare di Squadra Silver. In programma per i mesi di aprile e maggio.