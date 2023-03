Furto aggravato, rapina e ricettazione: arrestato dalla Polizia un 33enne

Savona. Un arresto e un’espulsione a Savona. E’ questo l’ultimo bilancio dei controlli della polizia di Stato. Entrando nel dettaglio, alle prime luci dell’alba i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno arrestato un 33enne romeno, pregiudicato, per furto aggravato, rapina e ricettazione, su ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia.

L’uomo, è stato individuato in un albergo della riviera e, dopo gli accertamenti, è stato condotto in carcere, dove dovrà scontare una pena di circa tre anni e mezzo per reati commessi a La Spezia e Pesaro.

E’ stato individuato, inoltre, un 23enne di origine senegalese, pregiudicato, non in regola con la normativa sugli stranieri, per il quale, oltre alla denuncia, è scattata l’espulsione con accompagnamento al Centro per i Rimpatri, da dove lascerà il territorio nazionale. E’ successo a Savona, nella zona di Piazza del Popolo, a seguito dei controlli di prevenzione della Polizia di Stato voluta dal Questore di Savona.

In particolare è stato realizzato un servizio straordinario realizzato dalla Polizia di Stato, al quale hanno preso parte i poliziotti delle volanti, della polizia amministrativa e del reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Il servizio ha interessato varie zone della città, tra cui Piazza Maestri dell’Artigianato, Piazza del Popolo, Piazza delle Nazioni, Via delle Trincee, la Darsena e via Trilussa dove sono state identificate numerose persone.