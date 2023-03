Furti, a Varazze in programma gli incontri con l’arma dei carabinieri per prevenire e informare

Varazze. Grazie all’intesa tra la amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri, prendono il via una serie di incontri sul territorio della Città di Varazze, finalizzati alla promozione della sicurezza dei cittadini.

Gli incontri saranno centrati sulla informazione e prevenzione dei reati contro il patrimonio, quali truffe, furti e rapine ma sarà l’occasione per trattare anche un’ampia casistica di situazioni che possono verificarsi nel quotidiano.

“Questi incontri – spiega il sindaco Luigi Pierfederici – sono fondamentali per rendere una corretta informativa alla cittadinanza su quali possono essere le situazioni che si possono verificare e, ancor più importante, come comportarsi in tali situazioni. Ci sono dei periodi in cui i comuni ed i territori frazionali sono presi particolarmente di mira da vere e proprie bande di ladri o truffatori, è bene quindi effettuare campagne di comunicazione specifiche sul tema”.

Gli incontri prenderanno il via mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21:00, presso il Comune di Varazze, alla presenza del sindaco, del Magg. Fabio Truddaiu, Comandante della Compagnia Provinciale di Savona, del Comandante della Stazione di Varazze Luogotenente Alessandro Vasoli ed il Comandante della Polizia Locale Mauro Di Gregorio.

“Il calendario prevede tutta una serie di incontri cha, partendo da centro cittadino, abbracceranno tutte le frazioni – prosegue il sindaco – così da dare modo a tutti i cittadini di poter partecipare, soprattutto agli anziani spesso vittime di raggiri e truffe. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità ad organizzare questi incontri che ribadisco essere necessari non solo per dare una corretta informativa ai cittadini ma soprattutto per assicurare una costante presenza delle istituzioni a servizio dei cittadini stessi”.