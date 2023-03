Funivie, Pasa (Cgil): “La Regione batta un colpo su formazione e riqualificazione dei lavoratori”

Savona. “La Regione Liguria batta un colpo, almeno sulla formazione e riqualificazione dei lavoratori, visto che sulle crisi industriali non ha né idee di politiche industriali e tantomeno autorevolezza per pretendere incontri dai ministeri”. Lo afferma in una nota Andrea Pasa, segretario generale di Cgil Savona.

“È passato ormai più di un mese dalla richiesta di incontro inviata ai due assessori regionali Andrea Benveduti e Marco Scajola da parte dei sindacati di categoria che stanno seguendo la vertenza Funivie insieme alle confederazioni – ricorda Pasa – Richiesta di incontro che ha l’obiettivo di condividere con chi ha la responsabilità politica di gestire le risorse economiche per la formazione, proprio per ‘costruire’ un percorso formativo e di riqualificazioni per i lavori occupati presso la società Funivie e da pochi giorni passati in Autorità Portuale così come convenuto nei vari passaggi del 2022”.

“Percorsi formativi tenendo conto dell’ordine del giorno votato da tutto il consiglio regionale nel mese di dicembre del 2022 in cui si impegnava proprio la regione Liguria a costituire una ‘scuola di formazione per il personale ferroviario’ e quindi molto importante, anzi fondamentale per il futuro sviluppo del comparto delle rinfuse con l’integrazione tra ferro/fune e parchi in Valbormida”.

“Chiediamo alla Regione Liguria di convocare immediatamente la riunione ed essere finalmente ‘preparati’ a dare risposte concrete almeno quando si parla di formazione e riqualificazione”, conclude Pasa.