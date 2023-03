Funivie, il commissario incontra lavoratori e sindacati: ripristino dell’impianto entro il 2024

Savona. Si è tenuto oggi nella palazzina Bic, sede dell’Ufficio Territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema Portuale, il primo incontro tra il gestore governativo della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, Paolo Emilio Signorini, e i dipendenti della società ex Funivie S.p.A.

Il Commissario – riferiscono i sindacati – ha evidenziato le funzioni del proprio mandato ossia il ripristino della funzionalità dell’impianto entro il 2024, l’individuazione del nuovo concessionario e la gestione diretta sino al subentro del medesimo concessionario. Sono state anche illustrate le principali attività svolte nei mesi scorsi che hanno consentito, tra l’altro, il passaggio del personale dal 1° febbraio 2023 alla struttura commissariale, il prolungamento, per l’anno in corso, della cassa integrazione e l’avvio operativo della gestione commissariale con il passaggio di consegne e il trasferimento delle risorse stanziate dal legislatore alla Contabilità speciale del Commissario.

Per quanto riguarda il personale delle ex Funivie SpA, l’obiettivo della nuova gestione governativa è di destinare i lavoratori allo svolgimento di attività manutentive e propedeutiche all’effettivo avvio dei lavori di ripristino dell’impianto, ridicendo così la cassa integrazione. Per i lavori di ripristino, che dovranno concludersi nel 2024, l’obiettivo di Signorini è operare in stretta sinergia con il Commissario Straordinario per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona Vittorio Maugliani.

Il personale delle ex Funivie SpA ha segnalato importanti elementi per l’efficacia del perseguimento dei propri compiti istituzionali da parte del Commissario e auspicato che presto l’impianto possa tornare a essere un asset strategico dell’economia savonese e ligure.

“Come Segretario Fitcisl Savona – aggiunge Danilo Causa – posso aggiungere che apprezziamo l’incontro organizzato dal Commissario Dott Signorini,fatto non usuale di mettere la faccia in prima persona davanti ai Lavoratori. Una cosa importante: chiediamo che INPS sblocchi la parte burocratica della Cig poiché i lavoratori non la ricevono da novembre e che già dai prossimi giorni i lavoratori inizino ad operare sulla manutenzione ordinaria dell’impianto per velocizzare l’avvio dei lavori e finalmente dia una boccata di ossigeno attraverso uno stipendio reale guadagnato sul campo dopo tante difficoltà”.