Funivie, i sindacati: “Ancora niente cassa integrazione, vergognoso. Unica via è la mobilitazione dei lavoratori”

Savona. “Ormai i lavoratori delle ex Funivie non ricevono l’indennità di cassa integrazione da novembre, crediamo sia una cosa vergognosa”. A dirlo i sindacati savonesi della Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Ricordano che la questione era già stata sollevata nel confronto con le istituzioni della scorsa settimana: “Noi lo abbiamo comunicato all’ultima riunione al ministero e alla Regione, quest’ultima ci dice che è un problema Inps, abbiamo sollecitato anche l’ente ma non sappiamo se a livello provinciale, regionale o nazionale si sia arenata la pratica”.

“A noi non interessa di chi è la colpa – cooncludono – ma chiediamo che venga immediatamente sbloccata la situazione non si può pensare di lasciare i lavoratori e le loro famiglie senza un reddito da 5 mesi, è una vergogna che nessuno ci dia delle risposte. A noi non rimane che mettere in campo una totale mobilitazione da parte dei lavoratori in attesa che si sblocchi la situazione”.

Nel frattempo nei giorni scorsi, dopo l’incontro al ministero con i sindacati di categoria, il commissario per la ricostruzione Maugliani ha annunciato che, in accordo con lo stesso commissario per la gestione dell’impianto Paolo Emilio Signorini, si sta lavorando ad un bando unico sia per il ripristino dei piloni danneggiati così come per tutta l l’infrastruttura industriale.