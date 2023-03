Cairo Montenotte. A tre settimane dall’incidente verificatosi nella galleria della variante del Vispa, rimangono gravi le condizioni dell’imprenditore cairese coinvolto nel frontale avvenuto lo scorso 25 febbraio.

Il 47enne, iniziali G.C., è infatti ancora in prognosi riservata a causa dei vari traumi riportati al torace. Al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Martino di Genova, dove è stato trasferito nelle scorse settimane dall’ospedale Santa Corona. A Pietra Ligure, l’uomo era stato operato per ridurre un trauma interno e, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza a Genova.

L’incidente era avvenuto sulla statale 29, tra Cairo e Carcare, dove il 47enne, a bordo della sua Volvo, si era schiantato contro una Ford che proveniva dalla direzione opposta. Da una prima ricostruzione, pare che a causare il sinistro sia stato un sorpasso azzardato, ma non si esclude che il cairese sia stato colpito da un malore.

Diversi i traumi anche per l’altro automobilista coinvolto nell’incidente, un savonese di 44 anni (A.N.), anche lui ricoverato all’ospedale di Pietra Ligure, fortunatamente le sue condizioni non si sono rivelate gravi.