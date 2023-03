Football americano, i Pitares rialzano subito la testa: battuti i Reapers

Albisola Superiore. Pronto riscatto del team di coach Giuso dopo la sconfitta subita contro i Giaguari. Quella con i Reapers era una partita da affrontare con determinazione e concentrazione ed i pirati hanno messo in campo proprio queste qualità conquistando l’intera posta. I padroni di casa si sono dimostrati comunque un avversario ostico e molto fisico, ben messo in campo e con alcune buone individualità.

Terreno di gioco in ottime condizioni ed un numeroso pubblico accolgono l’ingresso delle squadre. Neanche il tempo di un paio di giri di lancette e sono i pirati, con uno dei suoi uomini migliori, il #17 Iki Aboulaye che toglie la palla dalla mani del quarterback avversario e si invola in meta con una corsa di oltre 60 yds. Trasformazione di #2 Raffaelli. Reapers 0 – Pirates 7.

Ma in campo ci sono anche i Reapers, anche loro determinati e vogliosi di fare bene davanti al loro pubblico. Buon drive che si chiude con un passaggio da 20 yds di Fontana per Regaldo che segna. Trasformazione riuscita. Reapers 7 – Pirates 7.

Ripartono a testa bassa i liguri. Ottimo drive di circa 70 yds che porta a finalizzare in meta, il #3 Querzola, autore del suo primo touchdown con i Pirates. Raffaelli impeccabile trasforma. Reapers 7- Pirates 14.

I torinesi cercano di reagire ma la difesa pirata “The Black Wall” fa subito valere la legge del più forte. Ottima pressione sul regista avversario che lancia, ma il #31 Leidi intercetta e ritorna per circa 15 yds l’ovale, riconsegnandolo al suo attacco. I pirati si trovano sulle 40 yds avversarie e quando stanno per colpire, un brutto snap del centro ligure, fa perdere terreno ai liguri che si trovano quindi costretti ad effettuare un punt. La difesa ligure fa buona guardia e non fa avanzare i padroni di casa, anche loro al punt. In questa fase sono i due attacchi che sbagliano parecchio e non muovono la catena. Un sussulto della offense pirata con un ottimo pass di 30 yds del #1 Burato per #88 Parodi Luca che riceve, ingrana la quarta e corre verso la meta. Fortunatamente per i padroni di casa, viene fermato a poche yards dalla end zone. La meta è solo rimandata , in quanto è il #3 Querzola con una breve corsa a segnare. Trasformazione perfetta. Reapers 7 – Pirates 21 e Fine primo tempo.

Il secondo tempo si apre con un punt Pirates del #99 Bologna che fa ripartire i Reapers sulle loro 10 yds. La difesa pirata si erge a muro ed è proprio il #99 Bologna che finisce quello che aveva iniziato, stoppando il punt torinese provocando quindi una safety. Reapers 7 – Pirates 23

Altra fase in cui gli attacchi giocano per le difese, tra fumble e falli non riescono a muovere la catena. Ma è la offense pirata che all’inizio dell’ultimo quarto si sveglia dal torpore ed imbastisce un ottimo drive partendo dalle proprie 5 yds ed arrivando fino alle 15 yds avversarie. Qui il duo #10 Delfino holder e il kicker #2 Raffaelli confezionano il field goal che regala ai pirati altre 3 punti. Reapers 7 – Pirates 26.

Dopo questo sussulto pirata, la partita si trascina verso la fine senza particolari emozioni. Molti errori di entrambi gli attacchi, ma per la qualità dei giocatori e per la mole di gioco prodotto sicuramente i pirati, in attacco, dovevano e potevano fare molto di più. Da parte Reapers, troppi falli e troppi errori nelle fasi cruciali del match ed un calo fisico netto nell’ultimo quarto di gioco che non gli hanno permesso di tentare di recuperare lo svantaggio accumulato nel primo tempo.

Ora i Pirates sono attesi dal big match di domenica 26 marzo dove affronteranno al Pirates Field di Luceto (ore 14:30) la capolista Giaguari Torino. Sarà un match ad altissima intensità, dove le due compagini affrontandosi, definiranno la gerarchia del girone.