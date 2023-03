Fondo strategico regionale, per il savonese 1,6mln di euro per riqualificazione e nuove opere

Liguria. Il Consiglio regionale, con 17 voti a favore (maggioranza) e 9 astenuti, ha preso atto della relazione sul funzionamento del Fondo strategico regionale 2021.

Il Fondo è stato istituito nel 2016 con la “Legge di Stabilità per l’anno finanziario 2017” ed è destinato a interventi di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali ed è gestito da Filse, eccetto i casi di gestione diretta da parte della giunta regionale degli investimenti infrastrutturali per specifici settori.

Il Fondo strategico regionale rappresenta, dunque, un supporto finanziario a favore di imprese private, di investimenti infrastrutturali e di interventi di istituzioni e di partenariato pubblico/privato.

Nel corso del 2021 sono state finalizzate risorse per circa 67 milioni di euro: 12,9 alla Città metropolitana di Genova per interventi su infrastrutture e opere pubbliche; 1,6 milioni alla Provincia di Savona per la riqualificazione del territorio e dei centri urbani (180.000 euro) e interventi sulle infrastrutture e opere pubbliche (1 milione e 409 mila euro); 600 mila euro alla Provincia della Spezia per interventi su infrastrutture e opere pubbliche; 800 mila euro alla Provincia di Imperia per interventi di riqualificazione del territorio e dei centri urbani (380 mila euro), interventi su infrastrutture e opere pubbliche (414 mila 619 euro); 500 mila euro per il recupero di immobili confiscati alla criminalità organizzata; 5 milioni di euro per interventi di investimento sull’aeroporto di Genova; 46 milioni e 206 mila euro ad alcune Asl liguri: Asl5 (29 milioni), Asl3 (14 milioni e 406 mila euro) e Asl1 (2 milioni e 800 mila euro).

Le risorse sono state interamente impegnate entro il 31 dicembre 2021.