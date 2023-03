Fondi Intereg Marittimo, primo avviso da 77mln. L’assessore Benveduti: “Sostegno al partenariato ligure”

Anche la Liguria, dalla cornice prestigiosa del Palazzo della Borsa di Genova, dà il proprio via al programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, di cui è partner insieme a Regione Toscana, Regione Sardegna, Collettività Territoriale della Corsica e Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Un’occasione per fare il punto sui risultati ottenuti con le risorse del precedente ciclo di programmazione 2014-2020 e dall’altro per illustrare le opportunità in arrivo con il primo avviso del Programma 2021-2027.

“La cooperazione transfrontaliera, e nello specifico il programma Interreg Italia-Francia Marittimo, riveste da tempo una grande importanza per la Liguria, sia per i risultati concreti che i progetti hanno realizzato, sia per le rilevanti risorse in arrivo, che si aggiungono a quelle comunitarie del Por Fesr, regionali o nazionali – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Un programma che ha già visto il partenariato ligure partecipare, con 45 milioni di euro e 80 diversi beneficiari, a 110 progetti sui 122 totali del programma 2014-2020. Numeri che ci auguriamo di incrementare con il nuovo settennato, a fronte degli oltre 193 milioni che arriveranno sulla macroregione marittima”.

“A partire da oggi – aggiunge Benveduti – cercheremo di rafforzare il confronto con il territorio per condividere le priorità e realizzare progetti concreti e utili, cercando di utilizzare al meglio le ingenti risorse del primo bando, pari a circa 77 milioni di euro. Ringrazio gli uffici del Dipartimento dello Sviluppo economico di Regione Liguria per l’attività di coordinamento dei tanti attori che la comunità ligure esprime”.

Tra i temi oggetto di interventi del primo avviso ritroviamo tra l’altro: la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese, la prevenzione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, l’economia circolare, la biodiversità e la preservazione della natura, la mobilità sostenibile e i porti verdi. E ancora lavoro, formazione, cultura, turismo e governance.

“Lotta alla siccità, efficientamento energetico e mobilità sostenibile: questi alcuni dei temi che cercheremo di tradurre in progettualità per i territori, costieri e dell’entroterra, accompagnando Regione nel percorso del nuovo Programma 2021-2027 – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Ma utilizzeremo questi anni anche per capitalizzare al meglio quanto fatto nella precedente programmazione, ad esempio sull’antincendio e sul contrasto ai cambiamenti climatici”.

I progetti vanno presentati entro il 19 maggio 2023.

(Tutte le informazioni sono presenti sul sito del Marittimo – https://interreg-marittimo.eu/fr/ – e su quello di Regione Liguria – https://www.regione.liguria.it/). Per informazioni è possibile scrivere a interreg@regione.liguria.it).