Loano. Folla commossa questa mattina (9 marzo), per l’ultimo saluto ad Aldo Gasco, per anni esponente di spicco della Democrazia Cristiana in provincia di Savona e in Liguria. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, a Loano, gremita da centinaia di persone, tra cui numerosi esponenti di spicco della politica savonese, e non solo, di oggi e di ieri.

“La parola del Signore ci invita a spalancare il cuore alla gioia e alla speranza. Anche in un giorno come questo, – le parole di don Edmondo Bianco durante l’omelia. – Siamo chiamati ad essere i figli di Dio e questo ci dona la forza di affrontare il cammino della vita a suo fianco. Noi siamo chiamati a trasformare questa terra e la nostra vita. Gesù ha preso su di sé le nostre invocazioni e preghiere e le consegna al Padre. Gesù consegna nell’amore la vita di tutti. Noi che rimaniamo qui dobbiamo aprire il cuore all’amore e all’amicizia. Dobbiamo essere attenti e premurosi verso ogni fratello nel momento del bisogno come è stato Gesù. Ogni giorno dobbiamo rinnovare questo atteggiamento di fede in Gesù, che è sempre accanto a noi. Come lo sono i nostri cari. Questo legame ci tiene uniti nella carità. Con la nostra presenza e preghiera chiediamo al Signore di accogliere Aldo nella misericordia e di ricevere quelle cose belle che Aldo ha testimoniato nella sua vita: l’attenzione e la premura verso gli altri. Parlando insieme, Aldo mi ha raccontato di quando è venuto a Loano, dove ha incontrato il suo amore e ha dato vita a tanti progetti. Ciò che ha realizzato nella sua vita sia ora parte della sua famiglia, dei suoi nipoti che ne sono testimoni”.

“Oggi, – ha aggiunto il vescovo emerito della diocesi di Savona Noli, Vittorio Lupi, – Aldo torna al Padre ricco di una vita donata al Signore e alla sua famiglia, ai tanti amici che ha accostato all’amore del Padre portandoli a incontrare il Signore nelle tante belle celebrazioni che organizzava per loro. Aveva per tutti una buona parola, un’attenzione particolare. Dopo una vita dedicata al Signore, ai famigliari e agli amici, Aldo oggi torna al Padre ricco d’amore dei suoi famigliari e dei suoi amici. Ai famigliari e a tutti quanti noi lascia un grande affetto che la morte non può annullare. Resterà nei nostri cuori tanti anni e lo ricorderemo con tanto affetto e con la costante preghiera al Signore”.

Gasco, scomparso all’età di 87 anni, ha lasciato la moglie Anna, la figlia Roberta ed il genero Elio, i nipoti Annalisa e Clemente. Capo della pubbliche relazioni di Italiana Coke, negli anni ’70 e ’80 fu esponente di spicco della Dc, di cui fu anche segretario provinciale (oltre che cittadino nella sua città di origine).

Uomo di fiducia dell’onorevole Manfredo Manfredi e punto di riferimento della campagna elettorale “ligure” di Ciriaco De Mita, negli anni aveva creato importanti legami con i ministri Paolo Emilio Taviani e Mino Martinazzoli.

Non mancò mai di seguire con attenzione anche la vita politica loanese. La sua “base operativa” era il convento di Monte Carmelo, dove spesso faceva incontrare anche persone che avevano difficoltà ad incontrarsi, almeno dal punto di vista politico: qui, grazie alla sua abilità di mediatore, Gasco è riuscito ad appianare tante divergente e a far nascere tante amicizie.

Grazie anche a questa capacità di trovare sempre un punto di incontro, per lungo tempo è stato segretario provinciale della Dc, ottenendo la nomina all’unanimità anche quando le varie anime dei congressi sembravano orientati verso un cambio di guida. La sua passione per la politica si è trasmessa alla figlia Roberta Gasco, che ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale: questa mattina ha abbracciato Beppe Rembado, figlio dell’ex sindaco di Loano, anche lui mancato recentemente; due rappresentanti di un’epoca, deceduti entrambi in appena 48 ore.

A ricordarne la figura durante i funerali, sono stati proprio parenti e amici, che hanno letto diverse testimonianze. Tra questi, quello del nipotino Clemente: “Caro nonno, ti voglio tanto bene. L’altro giorno spiegavo alla mamma che la vita è un ciclo. Oggi te ne sei andato e siamo tristi ma questa è la vita e tu l’hai vissuta al meglio. Preghiamo il Signore affinché ci dia la forza di non soffrire perché non sei più con noi”.

E della nipotina Annalisa: “Caro nonno, mi avevi detto che dovevo leggere io il giorno del tuo funerale. Così eccomi qua. Io e te abbiamo sempre avuto un giorno speciale. Ti ho ascoltato tanto. Volevo scrivere un libro su di te. Questa sarà la prima pagina. Sei stato un nonno stupendo e un papà speciale perla mamma, un marito esemplare, innamorato della nonna dal primo all’ultimo giorno. Un esempio per tutti. La cosa più bella è vedere qui i tuoi amici. Hanno perso un riferimento. Ti sei costruito la vita come la desideravi. Ora ti dobbiamo lasciare. Staremo vicini a nonna e mamma come ci hai chiesto, ma tu non lasciarci mai soli e guidaci da lassù. Nostra grande roccia, ti amiamo tanto”.

La nipote Esa: “Signore, vorrei che tu fossi attento alle voci dei miei pensieri per il caro zio Aldo. Lui c’era sempre. Forse non ci siano mai detti che ci volevamo bene e perciò ti chiedo di sussurrarglielo lassù, con un immenso grazie per tutto”.

Di seguito, il pensiero di Gian Luigi Miazza, ex presidente di autorità portuale Savona: “Per me e per tanti amici oggi è un giorno difficile, perché perdiamo un papà che in tanti avremmo voluto avere. Ci hai insegnato tante cose che non so se sapremo trasferire agli altri ma ci proveremo anche con il tuo aiuto. Sei stato buono, onesto e speciale spero che il tuo entusiasmo e la tua creatività possano continuare a vivere nel nostro gruppo di amici. Rimarrai sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori”.

Quindi, il ricordo di tanti amici: “A nome degli amici di Aldo: ciao amico mio e di moltissime persone che aspettavano una telefonata per ‘una bella cosa’. Una cena, una gita o un incontro. Per uno degli appuntamenti annuali della Pasqua dei Giudei o per ricordare un amico che non c’è più. Ogni volta eri il prima, il durante e il dopo. Prima nell’organizzazione, durante eri il mattatore che disciplinava l’evento tenendo alto il morale e guidando verso l’obiettivo e dopo facendoci sentire parte essenziale od questo gruppo di amici. Questa è la grande eredità che ci lasci. Credere nell’amicizia sempre e comunque, stimolarla con quella carica cristiana che si ha sempre caratterizzato. Il tuo spirito ci accompagnerà sempre. Oggi ci stringiamo attorno alla tua famiglia. Sappiamo quanto li hai amati, sono stati al centro della tua vita. Vorremmo che il calore della nostra amicizia li consoli almeno un po’. Ciao Aldo, ci mancherai”.

E quello del Coro Polifonico di Valleggia: “Purtroppo il Coro non può essere qui fisicamente ma lo è con la preghiera e la vicinanza a famiglia e amici. Il suono delle nostre voci ti arriverà sempre. Ne sei stato un fondatore e un membro. Anche quando la vita ti ha portato altrove non lo hai mai dimenticato. Eri fiero di essere stato cantore. La tua energia e il tuo entusiasmo sono rimasti immutati nel tempo. Così era bello ritrovarti sempre. Proprio nel 2023 in cui compiamo 70 anni ci addolora doverti dire addio”.