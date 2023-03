Fiera Outdoor: “Albenga perla del turismo esperienziale, boom di presenze”

Albenga perla del turismo nel ponente savonese. Questo quello che si evince dai dati sulle presenze (pernotti), ben 508.204 nel 2022 (superiori a quelle registrate pre-Covid nel 2019), e dal sentiment dei turisti (parametro che misura il livello di soddisfazione percepita espressa dagli utenti attraverso i contenuti online di Ligurian Riviera) che attesta la Città delle Torri al primo posto nella classifica provinciale delle località costiere.

Durante il convegno sul turismo che si è tenuto oggi all’Auditorium San Carlo il vicesindaco Alberto Passino, oltre a rappresentare i dati che fotografano in termini numerici in modo chiaro e oggettivo i risultati raggiunti, ha avuto modo di spiegare le azioni concrete e le strategie comunicative che hanno portato la Città delle Torri a questa crescita esponenziale.

Non solo, infatti, lo sguardo dell’amministrazione ingauna è sempre rivolto al futuro per continuare questo trend positivo che vede coinvolti in prima linea l’ente comunale, il Comitato Locale Turismo (Alessandro Ancona per la UPA-SV, Mario Saccone per l’Associazione Parchi per Vacanze Liguri, Mauro Calvi per FAITA e Paola Calleri per la CIA) e i privati (operatori del settore, commercianti, associazioni, ecc).

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Albenga e il suo comprensorio hanno molte potenzialità che in questi anni abbiamo sempre cercato di valorizzare. Albenga è arte, cultura, mare ed entroterra da vivere, grazie all’ottimo clima che ci caratterizza, nelle attività outdoor 365 giorni l’anno. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio agricolo ricchissimo anche dal punto di vista dell’enogastronomia e delle attività legate allo sport e al divertimento. Come Amministrazione abbiamo sempre puntato su questi aspetti creando una sinergia pubblico/privato che ci ha permesso di ottenere i grandissimi risultati emersi attraverso l’analisi dei dati del turismo. È nostra intenzione continuare a lavorare in questa direzione attraverso tutti i progetti che stiamo concretizzando”.

“Un ringraziamento a Barbara Bugini presidente di Faita Liguria e del tavolo provinciale del turismo che ha partecipato all’incontro offrendoci un prezioso focus sull’andamento turistico dell’intera provincia.” conclude Passino.

Con l’occasione si è avuto modo, inoltre, di fare un focus sui prossimi eventi del Comune di Albenga. Spiega l’assessore Marta Gaia: “Gli eventi, la collaborazione con le diverse realtà locali e l’intrinseca bellezza della nostra città contribuiscono a far crescere Albenga che, negli ultimi anni, si è attestata anche quale meta per l’intrattenimento. Abbiamo già molte idee per il 2023. Abbiamo predisposto un calendario di eventi ricchissimo che vedrà la riconferma di tutte le manifestazioni storiche della nostra città come, ad esempio, Dritti all’isola, Fior d’Albenga, Palio, Emys Award, Albenga Dreams e di quelle introdotte dalla nostra Amministrazione come XCO Cross Country Campochiesa, Albenga Racconta, La musica che gira in centro, Rally storico dei Monti Savonesi, Fiera di San Martino e Albenga s’illumina d’immenso e, ovviamente molte altre iniziative tutte da scoprire.”.​

FOCUS SOCIAL:

Abbiamo registrato una crescita esponenziale di tutti i nostri canali social, strumento di informazione, ma che porta in evidenza anche i segmenti esperienziali offerti e quelle che raccontano gli utenti.

Ecco i DATI:

Copertura dei contenuti – Pagina Facebook Scopri Albenga crescita del 495% (325.771 utenti raggiunti), Instagram Scopri Albenga crescita del 352,5% (79.888 utenti raggiunti).

Visite – Pagina Facebook Scopri Albenga crescita del 125,2% (17.764 interazioni per utente), Instagram Scopri Albenga crescita del 8.9% (6.819 interazioni per utente).

FOCUS SITO TURISTICO SCOPRIALBENGA

Il sito turistico, come recentemente aggiornato, soddisfa le ricerche degli utenti e la visione da cellulare. Il lavoro fatto sui contenuti e l’indicizzazione permette di avere quali l’80% in più di visite.

Ecco i DATI:

Visite da parte degli utenti: 62.975 (+17,44% rispetto allo scorso anno)

Pagine visionate: 175.451 (+25,34% rispetto allo scorso anno)

Il sito Scopri Albenga è seguito dall’83,32% da italiani (di cui 30,79% Milano, 17,02% Genova, 9,52% Torino, 2,30 % Bologna, 2,16% Roma), 6,22% dagli USA, 2,54% Germania, 1,07% Svizzera, 1,04% Francia, 0,75% Inghilterra, 0,64% Paesi Bassi, 0,29% Bosnia, 0,27% Cina, 0,29% altri paesi .

La maggior parte degli utenti arrivano al sito tramite motore di ricerca (76,2%) mentre il 15,6% effettuano accesso diretto al sito. Gli altri accedono tramite social o trovando il link presente su altri siti.

COSTA CROCIERE

Costa Crociere ha confermato, anche quest’anno, l’interesse per Albenga decidendo di proporre ai propri ospiti gite ed escursioni nella Città delle Torri, con il suo fantastico Centro Storico. Questo offre una grande occasione di visibilità. Molte persone, visitando la città delle Torri o anche solo vedendo il video promozionale della città sulla nave, la scelgono successivamente, come meta delle proprie vacanze o visite.

FABBRICA PRODOTTO – PACCHETTI ESPERIENZIALI

Lo scorso anno (2022) il Comune di Albenga in collaborazione con la Fondazione Oddi e la società Strobe, ha lanciato le sue Experience con veri e propri pacchetti “leasure” per vivere la città a 360° e sulla base dei propri interessi. Attraverso sinergie tra tutti i partner coinvolti, è stata generata un’offerta nuova per i turisti e i visitatori, che possono scegliere tra diversi “pacchetti” attraverso i quali ottenere delle esperienze a 360° su Albenga e entroterra (si parla ad esempio di enogastronomia, sport outdoor, visite al centro storico e alle realtà museali cittadine e molto altro). L’offerta quest’anno si amplia ulteriormente.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Albenga un avviso pubblico per l’adesione alla “Fabbrica prodotto 2023“ finalizzata alla creazione di pacchetti turistici esperienziali della città di Albenga e del comprensorio ingauno (vedi link http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=5494).

ALBENGA EXPRESS – NEWSLETTER E MOLTO ALTRO

Nasce Albenga Express – la newsletter che si legge nel tempo di un caffè – che permetterà a tutti di non perdere più nessuna notizia importante della città di Albenga. In un mondo frenetico dove le informazioni sono talmente tante che possono essere difficili da reperire, non è facile venire a conoscenza delle notizie che ci interessano, per questo il Comune ha pensato a 4 AREE TEMATICHE che possono interessare agli utenti:

Turismo ed eventi: barrando questa casella riceverai le informazioni sulle politiche turistiche della città e i suoi eventi.

Lavori pubblici: per chi vuole essere informato su interventi in corso o in via di programmazione.

Bandi e Concorsi: per ricevere il link a tutti i bandi e concorsi che vengono pubblicati dal Comune di Albenga.

Avvisi e comunicazioni: barrando questa casella riceverai tutte le informazioni e le comunicazioni istituzionali dell’Ente.

Iscrivendosi alla Newsletter (attraverso la home del sito comune di Albenga nelle prossime settimane) si riceveranno notizie mirate con cadenza predefinita: ogni settimana il Comune inoltrerà una mail (es. 1°settimana Turismo ed eventi, 2°settimana Lavori pubblici, 3°settimana Bandi e Concorsi, 4° settimana Avvisi e comunicazioni), quindi se l’utente si iscrive ad una sola area tematica riceverà una mail al mese, se si iscrive a due ne riceverà 2 al mese e così via.

Questo solo il punto di partenza per uno sviluppo di Albenga express che coinvolgerà altri strumenti, come telegram e l’app comunale per essere sempre più vicini al cittadino.