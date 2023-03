Festival del Vento, Salone dell’Agroalimentare, outdoor e tanto altro: ecco gli eventi di questo weekend nel savonese

Savonese. Aquiloni in cielo, appuntamenti gustosi, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali ed eventi pensati per le famiglie. Questo fine settimana dal sapore primaverile sarà stellato di tanti eventi per divertirsi e riflettere. Ecco cosa ci aspetta.

A FINALBORGO IL SALONE DELL’AGROALIMENTARE LIGURE

Questo fine settimana appuntamento con la 19esima edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, sarà allestito presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina e nel centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Dopo l’emergenza pandemica da Covid-19, l’evento torna nel suo mese naturale, quello di marzo. In occasione sono previsti spazi espositivi, show-cooking, degustazioni, laboratori e mostre. Il programma completo qui.

A SPOTORNO IL FESTIVAL DEL VENTO

Sabato 11 e domenica 12 marzo a Spotorno si tiene la 22esima edizione del ‘Festival del Vento’. Un appuntamento da non perdere che vedrà in piazza della Vittoria e sul lungomare Kennedy il Festival Internazionale di Aquiloni. Un’occasione per grandi e piccini che partirà alle ore 10 e proseguirà fino alle 18. Nella splendida cornice spotornese, esibizioni, installazioni e laboratori che vedranno protagonisti gli aquiloni. Qui tutte le attività previste.

AD ALBENGA LA FIERA DELL’OUTDOOR

Sabato 11 e domenica 12 marzo gli sport all’aria aperta saranno protagonisti ad Albenga, in occasione della prima edizione della Fiera dell’Outdoor. Previsti una parete rocciosa tra le torri, le acrobazie degli skateboard in Piazza del Popolo, mountainbike in Piazza IV Novembre e molto altro, tutto ovviamente a tema. In contemporanea alla Fiera dell’outdoor si svolgerà la XCO Coppa Città di Albenga a Campochiesa: la 14esima dell’evento di Mtb che ormai è un’istituzione non solo per il territorio e per tutta la mountain bike italiana, ma è diventato un richiamo irresistibile anche per tanti biker di nome del panorama internazionale.

APPUNTAMENTO CON L’E-ENDURO A STELLA, PRESENTE ANCHE VANNI ODDERA E LA SUA MOTOTERAPIA

L’outdoor sarà protagonista anche a Stella questo fine settimana. La due giorni stellese, in particolare, vedrà la Skillevent, evento di abilità per EMtb con due prove speciali, una sabato e una domenica con la prima e unica tappa ligure 2023 del circuito nazionale e-enduro. Ma il weekend non vedrà solo atleti sulle due ruote nel paese natale del presidente più amato dagli italiani, Sandro Pertini, qui sarà dato grande spazio al sociale con la mototerapia di Vanni Oddera, special guest dell’evento, e con la jeep terapia.

IL FESTIVAL DELLE ARTI MARZIALI A LOANO

Sport anche a Loano, dove, domenica, è previsto il “Festival delle arti marziali”. A partire dalle 9 un centinaio di giovanissimi atleti affiliati a società e associazioni sportive provenienti da tutta la Liguria daranno vita a esibizioni e percorsi per mostrare e far conoscere al pubblico la bellezza delle loro discipline e, soprattutto, divertirsi tutti insieme. Durante la giornata si esibiranno ragazzi dai 5 agli 11 anni circa esperti in karate, kendo, kung-fu, judo, kick-boxing.

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA “OCCHIO PIN”

Per gli amanti del teatro, sabato 11 marzo appuntamento al Teatro Nuovo di Valleggia. Alle ore 21 si terrà lo spettacolo “Occhio Pin”, che proporrà una rivisitazione della storia originale di Pinocchio. Lo show è a cura della Compagnia dell’Argomm Teatro, a scrivere il testo teatrale Gershom Freeman. Regia di Ferruccio Masci.

I CATTIVI MAESTRI METTONO IN SCENA “I MONOLOGHI DELLA VAGINA”

Sabato 11 marzo alle Officine Solimano di Savona si terrà lo spettacolo “I monologhi della vagina” di Eve Ensler, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Dal 2005 i Monologhi della vagina accompagnano le stagioni dei Cattivi Maestri. Merito del testo, che Eve Ensler, drammaturga militante americana, ha iniziato a scrivere nel 1996, rielaborandolo nel tempo attraverso continue interviste a donne di ogni paese e condizione e facendone sempre più un manifesto dell’impegno contro la violenza e l’oppressione di metà del genere umano.

AD ALBISSOLA UNA PERFORMANCE ARTISTICA PER LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA ALDA MERINI

Sabato ad Albissola Marina è prevista una performance artistica per una causa benefica. Nello scorcio caratteristico di Pozzo Garitta si terrà lo spettacolo dell’artista Claudio Carrieri. Il ricavato andrà a favore dello “Sportello antiviolenza Alda Merini di Albisola”. La performance è stata chiamata “Æssenza” e si svolgerà alle ore 17,30. Coreografia di Isabella Ferrigno, musica di Antonio Delfino. Qui i dettagli.

A SAVONA SI PARLA DELL’EDITORE GENOVESE ELIO GROSSO

Sabato 11 marzo, nell’ambito delle iniziative dedicate al ventesimo anniversario della fondazione dell’Associazione “R. Aiolfi”, si terrà nella Sala Rossa del Comune di Savona l’incontro ‘Alla scoperta dell’editore genovese Gutta de Guttis, al secolo Elio Grosso (1929 – 1985)’. Il professore Paolo Zoboli parlerà della sua ricerca dedicata al poeta ed editore Elio Grosso (1929-1985) che nel 1959 ha pubblicato, come casa editrice “Gutta de Guttis” il libro di Farfa “Ovabere”. A seguire il poeta Domenico Camera parlerà di Elio Grosso e del suo rapporto con l’ambiente sestrese, poi il figlio, Luca Grosso, completerà il quadro per scoprire meglio questo personaggio, purtroppo poco noto. Introdurrà la dottoressa Silvia Bottaro che col suo libro “Vite di Farfa” ha sollecitato tale ricerca, lavoro. Qui i dettagli.

A VARAZZE FESTA DELLA PENTOLACCIA E MERCATINO DELL’ARTIGIANATO AGROALIMENTARE

Domenica 12 marzo un evento per famiglie a Varazze: ci sarà la “Festa della pentolaccia” con il mercatino dedicato all’artigianato agroalimentare. Appuntamento nel Controviale Nazioni Unite, dalle ore 8 alle 19. La Festa della pentolaccia sarà al pomeriggio con inizio alle ore 15.

DIVERTIMENTO IN FAMIGLIA AL PARCO ASINOLLA

Per concludere, un weekend immersi nella natura al parco di Asinolla di Pietra Ligure. Tante le attività previste per bambini, adulti e famiglie. In programma appuntamenti con slow tourism, trekking con gli asinelli, cavalcate sulla spiaggia, giochi con animali e molto altro. Qui i dettagli.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.