Festa di Carnevale in maschera per gli anziani della Rsa “Humanitas” a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Nella residenza per anziani ‘Humanitas’ di Borghetto Santo Spirito il Carnevale ha un sapore un po’ più dolce. Anche se con qualche giorno di ritardo rispetto alla fine delle feste, per l’occasione alcuni anziani e operatori si sono vestiti in maschera. Le stanze, addobbate di palloncini e cosparse di coriandoli, hanno accolto la festa accuratamente organizzata dalla struttura: gli ospiti hanno avuto la possibilità di stare in compagnia, mangiando crostoli e frittelle e ascoltando musica allegra.

“Queste giornate rappresentano una ventata di puro benessere e allegria – afferma Stefano Spinelli, direttore della struttura – Spesso c’è il rischio che in casa di riposo le giornate diventino monotone: grazie a questi eventi i nostri ospiti possono vivere delle esperienze fuori dalla solita routine e questo ha dei benefici sulla loro salute fisica e mentale. Sono l’occasione giusta, inoltre, per dare valore ai momenti di festa”.

La festa ha divertito gli ospiti, ma anche il personale. Le stanze della residenza sono state pervase da un accogliente profumo di casa. Per l’occasione sono arrivate anche alcune simpatiche mascherine: dei bambini travestiti, che hanno portato coriandoli e tanta allegria. A Borghetto Santo Spirito la festa di Carnevale si inserisce all’interno di un fitto calendario di iniziative.

La struttura ‘Humanitas’ di Borghetto Santo Spirito è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.